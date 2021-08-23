On Numara sonuçları açıklandı: Büyük ikramiye devir sürüyor

Zengin olma hayali kuranların kuponları doldurarak beklediği On Numara sonuçları açıkladı. Çekiliş sonucuna göre 435 bin lira tutarındaki büyük ikramiye devretti. İşte On Numara 23 Ağustos çekiliş sonuçları...

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Her Pazartesi ve Cuma akşamları çekilişi gerçekleştirilen On Numara şans oyununda günün sonuçları belli oldu. Milli Piyango’nun şans merkezinde gerçekleştirilen On Numara’da çekiliş sonuçları şu şekilde;

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI

On Numara’nın 23 Ağustos 2021 tarihli çekiliş sonuçları şu şekilde;

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 80 numara bulunan On Numara oyununda 80 numaradan 10 tanesi işaretleniyor. Oynanan her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edenler veya hiçbir numarayı tahmin edemeyenler de ödül kazanma şansı elde ediyor.