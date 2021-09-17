On Numara sonuçları açıklandı: On Numara çekilişi büyük ikramiyeyi kazandırdı

On Numara sonuçlarının belli olmasıyla birlikte 455 bin lira tutarındaki büyük ikramiye bir kişinin oldu. Yeni sisteme göre, On Numara'da 80 rakam arasından 22 sayı çekiliyor ve 10 rakamı doğru bilenler büyük ödülün sahibi oluyor.

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Her Pazartesi ve Cuma akşamları çekilişi gerçekleştirilen On Numara şans oyununda günün sonuçları belli oldu. Milli Piyango’nun şans merkezinde gerçekleştirilen On Numara’da çekiliş sonuçları şu şekilde;

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI

On Numara'nın 17 Eylül 2021 tarihli çekiliş sonuçları şu şekilde;

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 80 numara bulunan On Numara oyununda 80 numaradan 10 tanesi işaretleniyor. Oynanan her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edenler veya hiçbir numarayı tahmin edemeyenler de ödül kazanma şansı elde ediyor.