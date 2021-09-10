On Numara sonuçları belli oldu: Büyük ikramiye paylaşıldı

On Numara sonuçları belli oldu. Zengin olma hayali kuranların kuponlarını doldurarak çekiliş sonuçlarını beklediği On Numara'da büyük ikramiye iki kişi arasında paylaşıldı. On Numara sonucu merak konusu oldu. İşte, 10 Eylül On Numara sonuçları...

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Her Pazartesi ve Cuma akşamları çekilişi gerçekleştirilen On Numara şans oyununda günün sonuçları belli oldu. Milli Piyango'nun şans merkezinde gerçekleştirilen On Numara'da çekiliş sonuçları şu şekilde;

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI

On Numara 10 Eylül 2021 tarihli 73. On Numara Çekiliş Sonuçları:

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 80 numara bulunan On Numara oyununda 80 numaradan 10 tanesi işaretleniyor. Oynanan her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edenler veya hiçbir numarayı tahmin edemeyenler de ödül kazanma şansı elde ediyor.