On Numara sonuçları: On Numara sonuçlarına göre büyük ikramiye devretti

On Numara sonuçları gerçekleştirilen çekiliş ile belli oldu. Zengin olma umudu ile kuponlarını dolduran vatandaşlar merakla On Numara sonuçları için bekliyordu. Şanslı numaraların belli olmasının ardından büyük ikramiyeyi kazanan çıkmadı. İşte 27 Aralık On Numara çekiliş sonuçları...

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Her Pazartesi ve Cuma akşamları çekilişi gerçekleştirilen On Numara şans oyununda günün sonuçları belli oldu. Milli Piyango'nun şans merkezinde gerçekleştirilen On Numara'da çekiliş sonuçları şu şekilde;

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI

On Numara’nın 27 Aralık 2021 tarihli çekiliş sonuçları şu şekilde;

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 80 numara bulunan On Numara oyununda 80 numaradan 10 tanesi işaretleniyor. Oynanan her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edenler veya hiçbir numarayı tahmin edemeyenler de ödül kazanma şansı elde ediyor.