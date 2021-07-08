Ön yargıları yıkacağım demişti.. Merve’ye okulunun kapıları kapandı

Şanlıurfa’ya bağlı Güncü Tepesi Mahallesi’nde yaşayan Ali ve Emine Akpınar çiftinin Konuklu İmam Hatip Ortaokulu 9'uncu sınıf öğrencisi kızı Merve Akpınar, geçtiğimiz günlerde Hentbol Federasyonu'nun davetlisi olarak bulunduğu Ankara'da, yaşadığı sıkıntıları anlatırken, “Sen kızsın, şort giyemezsin, erkeklerin yanında oynayamazsın, oran buran görünür” diye dışlanmasından yakınıp şunları söylemişti:

* Hayır, ben neden oynamayayım?' dedim. O zaman kendime bir söz verdim. Başta Türkiye ve 'köyümdeki kız çocuklarının kaderini değiştireceğim ve sesi olacağım' diye. Hem kendi meslek sahibi olup onu yapacağım, hem de spora devam edeceğim ki onların o ön yargılarını yıkayım.

* Ondan hep spora devam ettim, bırakmayı da hiç düşünmüyorum. Okulun toprak sahasında oyun oynamak çok zor. Sinekler ağzımıza giriyordu. Ayaklarımızdaki beyaz çoraplar kahverengiye dönüyordu.

*Toprakla aynı renk oluyordu. Kızgın güneşe rağmen bu başarıyı yakaladık. Bize yeni bir spor salonunun yapılmasını istiyoruz.

BAKAN ARADI TEBRİK ETTİ

Merve Akpınar, açıklamasının sosyal medyada büyük ilgi görmesi üzerine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun telefonla aradığını, “Bir ağabeyin olarak ihtiyaçlar konusunda her zaman yanında olacağım. Yakında Şanlıurfa'ya gelip, gerekli bilgileri alacağım. Okulunu ve seni ziyaret edeceğim” dediğini, kendisinin de desteği için Bakan'a teşekkür ettiğini vurguladı.

Merve Akpınar'a bir destek mesajı da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan geldi.

Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı “Merve'nin azim ve başarısının ilhamıyla EGO Spor Kulübümüze kardeş olacak Şanlıurfa Güneşin Çocukları Gençlik ve Spor Kulübü'nün kuruluşuna hazırlanıyoruz. İnanıyoruz ki Merve Akpınar'ın gücü ve inancı tüm kadınlara ses, yollarına umut olacak” paylaşımıyla Merve'ye destek vereceğini açıkladı. Antalya'nın Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen de aile ve okul yöneticilerine, gerekli her konuda destek olabileceği mesajı verdiği bildirildi.

MİLLİ EĞİTİM OKULA GİRİŞİNİ YASAKLADI

Gerek Bakan Kasapoğlu'nun araması, gerek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve diğer kişi ve kuruluşlardan yapılan destek açıklamalarıyla son derece mutlu olan Merve Akpınar, gazetecilere okuduğu Konuklu İmam Hatip Ortaokulu'nda antrenman yaptığı sahayı göstermek istedi. Ancak, bu girişim okul yöneticileri tarafından engellendi.

Yöneticiler, Haliliye Milli Eğitim Müdürlüğü'nün talimatı gereğince okul içinde ve bahçesinde çekim yapılmayacağını belirterek Merve'nin okulunu tanıtmasına izin vermedi.

Okul yöneticileri, Merve ile beraberinde bulunan gazetecileri okula almadı. Yaşananlara bir anlam veremeyen Merve Akpınar bu duruma “Ben okuluma yeni bir spor salonu açılması saha yapılmasını istiyorum. Benden sonraki kız çocukları kızgın güneşte toprakta zorluk çekmesini istemiyordum” şeklinde tepki gösterdi. Merve'nin hocası Bayram Kaplan'ın da gazetecilere kesinlikle açıklama yapmaması konusunda uyarıldığı öğrenildi.

Olaya bir tepki de CHP Şanlıurfa İl Başkanı Hayrettin Cidir'den geldi. Merve'nin okulunu, kentini tanıştırıp bir şeyler yapmaya çalıştığını belirten Cidir, “Böyle bir engellemeyle karşı karşıya kalması gerçekten çok kötü. Olayın takipçisi olacağız” dedi.

VİRANŞEHİR'DE ÖĞRETMEN AÇIKLAMA YAPTI, TENİS KORTU KURULDU

Merve Akpınar'ın okulunun tanıtıma ve kentine spor tesisi kazandırılması yönündeki bu çabalarının milli eğitim yetkilileri tarafından engellenmesine tepki gösterilirken, yine aynı kentte benzeri bir olay mutlu sonla noktalanmıştı.

Viranşehir ilçesinde beden eğitimi öğretmeni olan Yusuf Avcıbaşı yaptığı açıklamada kendi imkanlarıyla toprak sahada tenis oynayan Sarıbal köylüleri, için Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’ndan yardım istemiş, Bakan da mahalleye tenis kortu yapılmasını sağlamıştı. Böyle güzel bir örneğe rağmen, Merve'nin hocası Bayram Kaplan'a ise açıklama yasağı getirilmesi tepki topladı.

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

Haliliye Kaymakamlığı iddialara yanıt verdi…

Haliliye Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

* Haliliye ilçemize bağlı Konuklu İmam Hatip Ortaokulunda okurken hentbol sporuna olan ilgisi, kişisel azmi ve kararlılığıyla tüm Türkiye'nin takdirini kazanan Merve Akpınar adlı öğrencimiz hakkında, “Türkiye'nin Gündemine Oturan Merve Okuluna Alınmadı” şeklinde çıkan haberler üzerine, kamuoyunun doğru bilgilendirmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

* Türkiye Hentbol Federasyonunun daveti ve Valiliğimizin 27.06.2021 tarihli onayıyla 22 kişilik kafileyle Ankara iline giden öğrencimiz Merve Akpınar'ın antrenman sırasında verdiği demeç, kendisini Türkiye'nin gündemine taşımış ve basının ilgi odağı olmuştur.

* Başarılı öğrencimiz Merve Akpınar, Şanlıurfa'ya dönüşünde de basın kuruluşları tarafından kendisine gösterilen ilgi sebebiyle ailesiyle birlikte çeşitli basın kuruluşlarıyla röportajlar yapmış, öğretmeni ile de röportaj yapılması talebi üzerine başlatılan izin süreci de Şanlıurfa Valiliğince aynı gün içinde uygun görülmüştür.

* Haberlerde iddia edilen, öğrencimizin ve ailesinin okula alınmadığı ifadeleri gerçeği yansıtmamakta olup, öğrencimiz, ailesi ve basın mensupları bu süreçte okulumuzda misafir edilmiş, ancak basın mensuplarımız izin sonucunu beklemeden okuldan ayrılmışlardır.

* İlçe olarak başarısından gurur duyduğumuz öğrencimize ve arkadaşlarına daha iyi şartlarda spor yapabilmeleri için, ilgili bütün kurumlarımızca her türlü destek verilmeye devam edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.