Önce dolandırıcıyı ardından kendisiyle dalga geçen arkadaşını öldürdü

Ankara'da sıra dışı bir olay yaşandı. Dolandırıldığı için kendisiyle dalga geçen arkadaşını öldüren ve bir arkadaşını da yaralayan Sinan Bayat, gözaltına alındı. Bayat'ın sorgusunda kendisini dolandıran kişiyi de öldürdüğü ortaya çıktı.

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Olay, dün akşam Mamak ilçesi Demirlibahçe Mahallesi’nde meydana geldi. Sinan Bayat, emeklilik parasıyla arkadaşı Hicabi Çınar (61) ile birlikte emlak işine girdi.

Ancak Bayat, bir süre sonra Çınar’ın kendisini dolandırdığı gerekçesiyle ortaklıktan ayrıldı. Çınar, dün akşam arkadaşları Mürsel Acar (60) ve Erdoğan Çakmak (61) ile bir araya geldi.

DOLANDIRILDIĞI İÇİN DALGA GEÇTİLER

İddiaya göre Acar ve Çakmak, Sinan Bayat ile dolandırıldığı için dalga geçti. Bunun üzerine sinirlenen Sinan Bayat, iki arkadaşına tabancayla ateş açtı. Olayda Mürsel Acar hayatını kaybederken, Erdoğan Çakmak ise ağır yaralandı.

DOLANDIRAN KİŞİYİ DE ÖLDÜRMÜŞ

Olaydan sonra kaçan Sinan Bayat, polis tarafından yakalandı. Bayat, kendisi dolandırdığını iddia ettiği Hicabi Çınar’ı bir hafta önce tabancayla vurarak öldürdüğünü ve cesedinin de Çankaya ilçesi Birlik Mahallesi’ndeki iş yerinde olduğunu söyledi.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Bunun üzerine iş yerine giden polis Hicabi Çınar’ın cansız bedenine ulaştı. Sinan Bayat’ın polisteki ilk ifadesinde, Hicabi Çınar ile emlak işine girdiklerini, fakat kendisinin dolandırıldığını söyledi.

Bu nedenle Çınar’ı öldürdüğünü itiraf eden Sinan Bayat’ın, Mürsel Acar ve Erdoğan Çakmak’ı ise kendisiyle bu konuda dalga geçtikleri gerekçesiyle vurduğunu söylediği öğrenildi. Bayat’ın emniyetteki işlemleri devam ederken, öldürülen Mürsel Acar ve Hicabi Çınar’ın cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi. DHA

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