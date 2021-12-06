Önce karısını rehin aldı, sonra silahı kendi başına dayadı!

İstanbul’da hakkında uzaklaştırma kararı olan İ.G., nikahsız eşinin evine zorla girdi. A.G., KADES (Kadına Destek) uygulaması üzerinden polise haber verdi. Kocasının başına silah dayadığı kadını müzakere timi kurtardı. Bu sefe silahı kendi başında dayayan A.G., intihar edeceğini söyleyerek kendisini görüşmeye kapattı. A.G. dirseğinden vurularak yakalandı.

Habip ATAM

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay, dün sabah Gaziosmanpaşa'da gerçekleşti. İddiaya göre eşinden şiddet gören A.G. saat 07.13 KADES uygulaması üzerinden yardım istedi. Şiddet gördüğü ve hakkında uzaklaştırma kararı olan İ.G.'nin eve geldiğini bildiren kadının çağrısını alan ekipler kısa sürede olay yerine sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, eşini darp ettiği öne sürülen İ.G.'nin elinde silah olduğu ve eşini evde alıkoyduğunu gördü. Bunun üzerine özel hareket ve rehine müzakere ekipleri adrese sevk edildi.

SİLAHI BAŞINA DAYADI

Önce devreye rehine müzakere timi girdi. Ancak ikna çabaları sonuç vermedi. Daha sonra A.G. polis ekiplerince kurtarılırken, şüpheli İ.G. bu sefer de silahı kendi başına dayadı. Kendisini vuracağını söyleyen İ.G. ile müzakere sonuçsuz kalınca bir plan yapıldı ve devreye özel harekat polisi girdi.

DİRSEĞİNDEN VURULDU

Düzenlenen operasyon sonucu İ.G. dirseğinden vurularak etkisiz hale getirildi. Polis ekiplerince ani hamle yapılarak yakalanan İ.G. tedavi için hastaneye sevk edildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.