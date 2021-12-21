Ongun’dan UKOME eleştirisi: İETT, Metro ve Şehir Hatları’nı iflas ettirmeye çalışıyor

İBB Sözcüsü Murat Ongun, toplu taşıma da ciddi bir düzenlemenin şart olduğunu belirterek, Cumhur İttifakı'nın çoğunlukta olduğu UKOME'nin engellemelerini eleştirdi. Ongun, "İktidar güdümündeki UKOME; İETT, Metro ve Şehir Hatları’nı iflas ettirmeye çalışırken TURYOL’u, taksi ve dolmuş esnafını da batırıyor." dedi.

Sozcu.com.tr

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İBB Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından Cumhur İttifakı’nın çoğunlukta olduğu UKOME’ye tepki gösterdi.

“UKOME, İETT, METRO VE ŞEHİR HATLARI'NI İFLAS ETTİRMEYE ÇALIŞIYOR”

İBB’nin, 2021'de toplu taşımaya 3.3 milyar TL destekte bulunduğunu belirten Ongun, “İBB, 2021'de toplu taşımaya 3.3 milyar TL destek oldu. Her şeye sıradışı zamlar gelirken, toplu taşımada da ciddi bir düzenleme şart oldu. İktidar güdümündeki UKOME; İETT, Metro ve Şehir Hatları'nı iflas ettirmeye çalışırken TURYOL'u, taksi ve dolmuş esnafını da batırıyor.” ifadelerini kullandı.

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