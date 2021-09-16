Onur ödülü Uğur Dündar’a

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti 2020 Basın Yarışması sonuçları açıklandı. Onur ödülleri, yarım asrı aşkın aktif olarak yaptığı mesleği ile takdir gören ve meslek etiğinden asla ödün vermeyen usta Gazeteci Uğur Dündar ile AHBAP gibi Türkiye adına önemli projeler gerçekleştiren ünlü sanatçı Haluk Levent’e verildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti tarafından her yıl gerçekleştirilen ‘Basın Özendirme Yarışması'nın sonuçları belli oldu. Çok sayıda basın mensubunun eserleriyle katıldığı yarışmada ‘ÇGC'nin ‘Özel Ödülleri'ni hak eden isimler de belirlendi.

ÇGC Başkanı Cafer Esendemir, eserleri titizlikle değerlendiren jüri üyelerine teşekkür ederek, “Geleneksel hale gelen yarışmamıza ilgi gösteren tüm arkadaşlarımızı kutluyorum. Anadolu Basınının hayat damarlarının kesilmek istendiği böylesi zor günlerde; haber peşinde koşan, toplumu aydınlatma ve bilgilendirmeye çalışan, çok zor şartlar altında görev yapan, mesleğimizin yüz akı tüm basın mensupları her türlü övgüye layıktır. Büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdüren meslektaşlarımızın ÇGC Basın Yarışması'na gönderdiği eserler; jürimiz tarafından titiz bir değerlendirmeye tabi tutuldu. Yarışmaya katılan ve ödül alan tüm meslektaşlarımızı kutluyoruz” dedi.

ÇGC Yönetim Kurulu Üyesi Mutlu Mete'nin başkanlığını yaptığı jüri, Başkan Yardımcısı Yasemin Atasoy, Mali Sekreter Murat Yonat, Yönetim Kurulu Üyesi Vahap Ünkat, DHA Bölge Müdürü Bekir Karakoca, İHA Bölge Müdürü Adnan Kulak, ASGD Şube Başkanı Mustafa Boz, Birbuçuk TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Yıldız, Çukurova Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Radyo–Tv Programcılığı Bölüm Başkanı Erdoğan Gürdal, ÇEP Anadolu Meslek Lisesi Gazetecilik Öğretmeni Bekir Dündar ve Radyo – TV Öğretmeni Serap Sönmez'den oluştu. Ödül töreni ile ilgili detaylar, önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Jüri'nin yaptığı değerlendirmeden sonra, ÇGC Yönetim Kurulu özel ödülleri ve başarılı gazetecileri şöyle açıkladı:

ÇGC Onur Ödülü: Uğur Dündar, Haluk Levent

Haber Dalı: Can Çelik

Röportaj: Zafer Şahin, Zeynep Ordu

Güncel Yazı: Oktay Erıl

TV Görüntü: Bülent Serin, Yasin Özcan

Haber Foto: Umutcan İşledici

Spor Haberi: Bora Erdem, Beril Solmuşgül

Sayfa Düzeni: Şebnem Arslan, Özkan Usneker

Radyo Programı: Emrah Yavuz

Çoban Yurtçu Özel Ödülü: Melek Kurt

Mustafa Gümüşdamla Özel Ödülü: Rıza Akın

Ahmet Yahşi Özel Ödülü: Bayram Bulut

Adnan Dinibütün Özel Ödülü: Yücel Bayluk

Kenan Kutay Özel Ödülü: Hakan Toytekin

Yalçın Öcal Özel Ödülü: A. Engin Kanber

Umut Vadeden Gazeteci Ödülü: Elif Ayşenur Bay, Gülşah Özgen, Yağmur Ütücü

ÇGC Özel Ödülleri:

Ramazan Şanıvar

İsmet Ramazan Selçuk

Bilal Tiği

Düzgün Coşkun

Mehmet Büyükkırcalı

Tanır Emre Uzelgeçici

ORhan Işık (Hayatın Artıları – Radyo Güney)