Orman yangınları son durum: 57 orman yangını kontrol altında, 14 yangın devam ediyor

Üç gün içerisinde başta Adana, Antalya, Mersin, İzmir, Muğla ve Maraş olmak üzere birçok ilde çok sayıda orman yangını yaşanıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, yurt genelinde 3 günde meydana gelen yangınlarda 57'sinin kontrol altına alındığını 14'ünün devam ettiğini duyurdu.

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Adana’da 20, Antalya’da 11, Mersin’de 7, Maraş’ta 5, İzmir, Muğla ve Osmaniye’de 4 yangın meydana geldiği açıklandı. Kilis, Kastamonu, Kayseri, Manisa, Kütahya, Balıkesir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Kastamonu, Sakarya, İstanbul, Hatay, İzmir, Diyarbakır, Karaman’da da yangınlar meydana geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın saat 13.00 itibarıyla son verileri paylaştı.

ORMAN YANGINLARINDA SON DURUM

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın paylaştığı verilere göre;

* Adana’da 20 yangından 3’ü devam ediyor.

* Antalya’da 11 yangından 4’ü devam ediyor.

* Mersin’de 7 yangından 3’ü devam ediyor.

* Muğla’da 4 yangından 2’ü devam ediyor.

* Osmaniye’de 4 yangından 1’i devam ediyor.

* K.Maraş’ta 5 yangında 1’i devam ediyor.

* Diğer yerlerdeki yangınlar kontrol altına alındı.

MUĞLA YANGININDA 27 EV 16 ÇATI VE 1 FABRİKA YANDI

Muğla’da 29 Temmuz öğle saatlerinde 5 ayrı yerde başlayan ve Marmaris’te bir kişinin hayatını kaybederken, 1 fabrika, 27 ev, 1 araç, 16 çatı, 1 depo yandı. Yangının ilk anından itibaren Marmaris’te bulunan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, “Yanan sadece ormanlarımız değil, geleceğimize, en değerli mirasımıza verilen zararı telafi etmek için herkese büyük sorumluluk düşüyor” dedi.

AKOM’dan yapılan açıklamada, il genelinde ilk orman yangını ihbarın saat 13.00 itibariyle geldiğini ve gün içerisinde 5 ayrı noktada orman yangını ihbarına müdahale edildiği belirtildi.

İLK YANGIN DATÇA'DA BAŞLADI

Yangınlara kısa sürede 195 personel, 28 arazöz, 25 su tankeri ve 15 iş makinasının katıldığı belirtilen şu açıklama yapıldı:

“İlk orman yangını ihbarı saat 13.00’de Datça ilçesi Yaka- Palamutbükü mahalleleri arasından geldi. Ekiplerimiz burada kısa sürede müdahalede bulunarak yangını söndürdü. İkinci ihbar ise saat 13.08’de Marmaris Armutalan Mahallesi 236. Sokak adresinden alındı. Burada devam eden yangına toplam 14 itfaiye arazözü, 15 su tankeri, 10 iş makinesi ve 119 personel ile müdahale ediliyor. Üçüncü orman yangını ihbarı ise saat 15.10’da Milas ilçesi Kuyucak mahallesinden alındı. Ekiplerimiz 13 itfaiye arazözü, 13 su tankeri, 2 iş makinesi ve 85 personelle soğutma çalışmalarına devam ediyor. Dördüncü yangın ihbarı ise saat 15.40’da Köyceğiz Ağla mevkiinden alındı. Ekiplerimiz burada 6 itfaiye aracı, 13 itfaiye personeli, 2 su tankeri,1 iş makinesi ile söndürme çalışmalarına devam ediyorlar. Beşinci yangının ihbarı ise saat 16.57’de Milas ilçesi Mengenler mevkiinden ulaştı.”

MARMARİS'TE YANGIN DEVAM EDİYOR

Dün öğle saatlerinde başlayan ve bir kişinin yaşamını yitirdiği Marmaris Armutalan yangını, etkisini arttırarak devam ederken yangın Osmaniye, Bayır, Turgut, Çiftlik ve Turunç mahalleleri ile Asparan mevkiinde etkisini sürdürüyor. Sabah saatleriyle birlikte yangının söndüğü noktalardaki zararlarda gün yüzüne çıktı. AKOM’dan yapılan açıklamada, “Bir kişinin hayatını kaybettiği yangındaki ilk belirlemelere göre, 1 zeytin yağ fabrikası, 27 ev, 1 araç, 16 çatı, 1 depo yandığı tespit edildi. Ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor” denildi.

KÖYCEĞİZ’DE ALEVLER YANGI VE BEYOBASI ARASINDA

Köyceğiz ilçesi Ağla mevkiinde dün saat 15.40 itibariyle başlayan ve etkisini arttırarak devam eden orman yangını, Yangı ve Beyobası mahalleleri arasında devam ediyor. Yangının makilik ve ormanlık alanda devam ettiği belirtilirken, diğer yangınların durumu hakkında da bilgi verildi. AKOM’un verdiği bilgilere göre, “ Bodrum Pina Yarımadası olarak bilinen Milas Kuyucak Mahallesindeki orman yangını gece 03.35’de söndürülerek soğutma çalışmaları devam ediyor. Milas’ta 16.57’de başlayan ve akşam 21.53’e kadar devam eden Mengenler mevkiindeki orman yangını söndürülürken soğutma çalışmaları da devam ediyor.” İfadelerine yer verildi.

YANGINLARA 6 İLDEN DESTEK

İl genelinde 5 ayrı yerde çıkan orman yangınlarını kontrol altına almaya çalışan Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplere çevre illerden de destek ekip geldi. AKOM’dan edinilen bilgiye göre, Marmaris’te devam eden yangına İstanbul’dan 11 araç, 100 personel, Denizli den 3 araç 7 personel, Manisa’dan 1 araç 2 personel geldi. Milas’da devam eden yangınlara, Aydın’dan 1 araç, 2 personel, İzmir’den ise 2 araç 6 personel katıldı. Ayrıca orman yangınlarının yanı sıra Seydikemer ilçesinde çıkan 4 ev yangınına ise Burdur’dan gelen 4 araç ve 8 personel, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine destek verdi. Ayrıca Marmaris, Bodrum, Menteşe, Köyceğiz belediyeleri de su tankerleri ile yangının söndürülmesi için destek verdi.

İTFAİYE EKİPLERİ, ORMAN YANGINLARI HARİÇ 25 OLAYA MÜDAHALE ETTİ

Muğla’da çıkan orman yangınlarına müdahale eden Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, 13 ilçede gelişen diğer olaylara da müdahalelerini sürdürdü. AKOM, İtfaiye ekiplerinin 13 ilçe de 5 orman yangını hariç 2 ev yangını, 2 iş yeri yangını ve 21 arazi yangını olmak üzere 30 olaya kısa sürede müdahale ettiğini açıkladı.

YANGINLARI ÖZEL EKİP ARAŞTIRIYOR

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde, Türkiye’nin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarının araştırılması için özel ekip kuruldu. Dünden itibaren çalışmalarına başlayan özel ekip terör ve sabotaj ihtimali olup olmadığını araştırıyor.

ANTALYA'DA 3, MUĞLA'DA 1 ÖLÜM

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin güney illerinde birçok noktada yaşanan orman yangınlarıla ilgili son durumları paylaştı.

İlk açıklamayı yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye genelinde 71 yangının 57'sinin kontrol altına alındığını açıkladı.

Çok uzun zamandır karşılaşmayan büyük yangınlara aynı zamana rastladığını söyleyen Pakdemirli, “Bir miktar daha çalışmalarımız uzuyor. Şu anda aktif olan tüm yangınlarımızda iyiye doğru bir gidiş var. Kontrol altında demediğimiz sürece yangınlarla ilgili açıklama yapmaya devam ediyoruz. Bugün sabah itibariyle birkaç yangını kontrol altın almayı umut ediyorduk ama iyiye gitme var. Aktif yangınlardan Adana'da iyiye doğru gidiş var. Osmaniye öyle, Manavgat'ta Hocalar mahallesinde tüten odaklarımız var, bir de Gündoğmuş'ta sarp ve kayalık alanda bir yangın var. Etrafları çevrili olmadığı için kontrol altında diyemiyoruz. Mersin Aydıncık'ta iyiye doğru gidiş var, Silifke daha iyi durumda. Kayseri ve Muğla'da da iyiye doğru gidiş var” diye konuştu.

Marmaris'te ufak hasarlar olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, “Ancak yerleşim yerlerine bir tehdit yok. Denize doğru ilerleyen fakat yerleşim yerine yakın olmayan bir yangın var. Tüm bu yangınlarla 3 uçak, 9 insansız hava aracı, bir insansız helikopter, bir yangın söndürme tankı, 38 helikopter, 680 arazöz, 55 iş makinesi, tüm kamu kurumlarından 4 binin üzerinde personelle mücadelemize devam ediyoruz. Antalya'da 3, 1'de Muğla'da can kaybımız var” dedi.

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