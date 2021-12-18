Ormanlık alanları ve tarihi yürüyüş yollarını çöplüğe çevirdiler

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yeni yıla iki hafta kala ormanlık alanların moloz ve çöplük haline çevrilmesi vatandaşların tepkisine neden oldu.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde son iki hafta içerisinde ormanlık alanlara traktör ve kamyonlarla dökülen çöp, moloz ve inşaat atıkları dikkat çekici oranda artmaya başladı. Torba Mahallesi'ndeki Demir ormanları, kızılağaç ve Güvercinlik Mahallesi'ndeki asırlık çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanlara dökülen molozlar çevrecilerin sert tepkisine neden oldu.

DÖKÜLEN ÇÖP VE MOLOZLAR YANGINA VE ÇEVRE KİRLİLİĞİNE DAVETİYE ÇIKARTIYOR

Bodrum Yurttaş İnsiyatifi Sözcüsü Ayhan Karahan SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada “Ormanlara dökülen çöp ve molozlar büyük bir yangın tehlikesi yaratıyor. Yaklaşık 2-3 haftadır dökülen molozların oranı büyük bir hızla artarken, denetim ve kontrolde sağlanmıyor. Böyle giderse ormanlara kokudan girilemeyeceği gibi üç ay sonra yaz geldiğinde sık sık yangınlarla karşılaşabiliriz. Millet ekonomi ve açlık derdine düşmüşken bazı fırsatçılarda doğayı bu şekilde talan ediyor” dedi.

BİNLERCE YILLIK TARİHİ LELEG YOLU MOLOZLAR ALTINDA

Bodrum'da yerli ve yabancı turistlerin yürüyüş yolu rotaları olarak belirlenen ve acentelere belirtilen 3-4 bin yıllık tarihi Leleg ve Karya Uygarlığı'na ait işaretli yürüyüş yolları da molozlarla kapatılmış durumdu. Turizmci Aydemir Keskin “Özellikle hafta sonlarında düzenlediğimiz 6-9 saatlik antik yollarda karşılaştığımız bu manzaraları turistlere anlatmakta güçlük çekiyoruz. Bu hepimizin ayıbı. Önlem almak zor olmasa gerek. Çünkü gördüğümüz an bu durumları ilgili mercilere bildiriyoruz” diye konuştu.