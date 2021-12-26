Orta Doğu Teknik Üniversitesi 23 öğretim elemanı alacak

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre 23 öğretim elemanı alımı yapılacak.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde görev yapmak üzere öğretim görevlileri alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR:

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

MERKEZİ SINAV (ALES) MUAFİYETİ:

– Yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlar ile doktora eğitimini tamamlamış olanlar ALES muafiyetinden yararlanmayı talep edebilir. ALES muafiyetinden yararlanmak isteyenler, buna ilişkin dilekçe vermelidir.

– ALES muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

İSTENEN BELGELER:

1- Adayların başvurdukları birim, ilan numarası ve tarihi ile yazışma adreslerini ve telefon numaralarını belirten dilekçe. 2- Özgeçmiş.

3- Nüfus cüzdanı fotokopisi.

4- Son altı ay içerisinde çekilmiş bir (1) adet fotoğraf.

5- ALES sonuç belgesi (Sonuçların açıklanma tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir).

6- Yabancı dil sınavı sonuç belgesi (YDS veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili puanı gösteren belge.)

7- Diploma örnekleri ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi (e-Devlet'ten alınmış karekodlu veya aslı gibidir onaylı)

8- Resmi lisans transkripti (e-Devlet'ten alınmış karekodlu veya asıl)

9- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis veya tecil belgesi (Güncel, e-Devlet'ten alınmış karekodlu veya asıl)

10- İlanda belirtilen süre kadar tecrübeyi gösteren belge.

11- Başvuru zarfı kapak formu http://www.pdb.metu.edu.tr adresinden indirilebilir.

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