Ortaköy Viyadüğü’nden düşen parçalar tehlike saçıyor

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ortaköy Viyüdüğü'nden kopan parçalar vatandaşları korkutuyor. Yaşanan yaralanmalara ve araçlardaki hasarlara rağmen önlem alınmadığını belirten mahalle sakinleri, ayrıca köprüden dökülen suların da evlerini bastığını söyledi.

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Ortaköylüler, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ortaköy Viyadüğü’nden koparak düşen parçalar nedeniyle yıllardır tedirginlik yaşıyor. Üzerlerine her an taş parçası geleceği korkusuyla viyadük altından geçmek zorunda kalanlar, her seferinde yetkililere bildirmelerine rağmen soruna çözüm bulunamamasından şikayetçi. Vatandaşlar ayrıca, köprüden akan suların, güçlendirme çalışmalarının ardından yığıntı olarak bırakılan toprakta birikerek evlerini bastığını söyledi.

MAHALLE SAKİNİ KOLUNDAN YARALANDI

Çocukluğundan bu yana Ortaköy’de yaşadığını ifade eden Ahmet Yılmaz, “Bu taş buraya düşen ilk taş değil. Daha önce de 3-4 kere düştü. Buradaki bir arabanın üzerine de düştü. Bizim bir komşu köpek gezdiriyordu onun da koluna düştü. Allah göstermesin kafasına düşseydi hayatını kaybederdi. Bir ramazan bayramında bir komşumuzun misafirinin arabasının üzerine düştü” dedi.

Mahalle sakinlerinden Arman Bahçeli ise “İlgilenmiyor kimse, sular bile yukarıdan aşağıya geliyor. Yazık, insanlar arabalarını koyuyor. Çok yanlış bir şey. İnsanlar o yoldan yürüyorlar bunu da önlemek lazım. Aşağıdan insanlar geliyor, araçlarını buraya park ediyor. İnsanlar bu yoldan yürümek zorunda kalıyor. Bu köprü ne olacak böyle bilmiyorum. Köprünün üstünü yaptılar, altını yapmadılar. Bir şey yapılsın ne olur” dedi. (DHA)