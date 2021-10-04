Ortaköy Viyadüğü’nden düşen parçalara fileli önlem
15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ortaköy Viyüdüğü'nden kopan parçalar yetkilileri harekete geçirdi. Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri, viyadüğün altına file çekerek geçici önlem aldı. Viyadük altına file germe çalışmaları havadan da görüntülendi.
İstanbul’da Ortaköylülerin, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ortaköy Viyadüğü’nden parça kopması ve araçlara zarar vermesi şikayeti üzerine yetkililer harekete geçti. Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri, Ortaköy Viyadüğü altına file germe çalışması başlattı. Filelerle kopan parçaların yere düşmesi engellenirken, viyadükte tadilat çalışmalarının da en kısa sürede başlayacağı öğrenildi.