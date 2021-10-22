Osman Kavala’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanıt geldi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın 'Soros artığı' sözlerine cezaevinde tutuklu bulunan Osman Kavala'dan yanıt geldi.

Mert ÖZ

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ziyareti dönüşü yaptığı açıklamada 10 ülkenin büyükelçisinin Osman Kavala'nın serbest bırakılması için çağrıda bulunmasına yönelik, “Bakın şimdi AİHM bir karar almış. Bu Kavala denilen Soros artığıyla ilgili olarak Türkiye'yi adeta burada mahkum etmek istiyorlar. 10 tane büyükelçi bu açıklamayı niye yapar? Bu Soros artığını savunanlar, bunu nasıl bıraktırırız gayreti içindeler” ifadelerini kullandı.

Cezaevinde tutuklu bulunan Osman Kavala'dan Erdoğan'a yazılı açıklama geldi.

Kavala'nın açıklaması şu şekilde:

“CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMININ CİDDİYETİNE UYGUN DÜŞMEMİŞTİR”

*Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika ziyareti dönüşü benimle ilgili kullanmış olduğu “Soros artığı” gibi ifadeler son derece esef vericidir ve Cumhurbaşkanlığı makamının ciddiyetine uygun düşmemiştir.

*Ülkemizdeki sivil toplum kuruluşlarının şeffaf biçimde desteklenmesi amacıyla yasalara uygun biçimde kurulmuş ve faaliyet göstermiş olan Açık Toplum Vakfı'nın yönetim kurulunda diğer yönetim kurulu üyeleri gibi görev yaptım. Hiçbir dönemde başkanlığını üstlenmedim, Açık Toplum Vakfı'nı ya da George Soros'u temsil eder nitelikte bir yetkim, statüm olmadı.

*George Soros'un Türkiye ziyaretlerinde Vakıf yönetim kurulu üyeleriyle benim de katıldığım görüşmeleri, Vakfın çalışmaları ile ilgili sivil toplum faaliyetleri kapsamında gerçekleşti.

*Bildiğim kadarıyla, Sayın Erdoğan George Soros ile bu Vakfın kuruluşundan önceki bir tarihte tanışmış ve Soros'un en son Kasım 2015'te Türkiye'ye yaptığı ziyaret sonrasına kadar, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne mensup siyasetçiler ve Cumhurbaşkanı'nın danışmanları ile Soros'un diyaloğu devam etmiş. Ben bu görüşmelere dâhil olmadım, içerikleri hakkında da bilgi sahibi değilim.

“YARGIYI DOĞRUDAN ETKİLEYEN MESAJDIR”

*Bana yöneltilen suçlamalar herhangi bir delile dayanmıyor olmasına rağmen dört yıldır tutukluyum. Cumhurbaşkanı'nın hüküm giymemiş ve yargılaması devam etmekte olan bir kişiye yönelik aşağılayıcı ve lekeleyici ifadeleri, insan haysiyetine saldırı niteliğindedir. Bunlar suçlu olduğum algısı yaratan ve yargıyı doğrudan etkileyen mesajlardır.

DURUŞMALARA KATILMAMA KARARI

*Bu şartlar altında adil bir yargılama yapılmasına imkân kalmadığından, bundan sonra duruşmalara katılmamın ve savunma yapmamın anlamsız olacağına inanıyorum.

*Hukuk devletini savunan bir yurttaş olarak, yargının maruz kaldığı bu durumu meşrulaştırıcı bir edimde bulunmanın doğru olmadığını düşünüyorum.