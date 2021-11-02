Osman Kavala’dan dikkat çeken mesaj

İş insanı Osman Kavala, tutukluluğunun 4. yılında adil yargılanma hakkı üzerine açıklama yaptı...

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İş insanı Osman Kavala, tutukluğunun 4. yılının pazartesi günü tamamlandığını hatırlatarak, “Hayatımın dört yılını kaybettikten ve bir ‘memleket sorunu’ haline geldikten sonra, teselli bulabileceğim şey, yaşadıklarımın yargıdaki sorunlarla yüzleşilmesine katkıda bulunması ve benden sonra yargı karşısına çıkacak olanların daha adil bir muamele görmeleri ihtimalidir” ifadelerini kullandı.

Kavala, mesajında şu ifadeleri kullandı:

* Pazartesi günü Silivri Cezaevi’nde dördüncü yılım tamamlandı. Bu süre içinde, sadece cezaevinde olduğum için kendi hayatımı yaşama imkanımı kaybetmekle kalmadım, hedef gösterildiğim ve kamuoyunda hakkımda “karanlık” ve “kötü” bir insan izlenimi yaratılmaya çalışıldığı için, kendi gerçekliğim de tahrif edildi.

* Hayatımın dört yılını kaybettikten ve bir “memleket sorunu” haline geldikten sonra, teselli bulabileceğim şey, yaşadıklarımın yargıdaki sorunlarla yüzleşilmesine katkıda bulunması ve benden sonra yargı karşısına çıkacak olanların daha adil bir muamele görmeleri ihtimalidir.