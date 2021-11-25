Osman Kavala’nın tek tutuklusu olduğu ‘Gezi Davası’ yarın görülecek

Yargıtay ve İstinaf Mahkemesi tarafından bozulduktan sonra yeniden görülen ve Osman Kavala’nın tek tutuklusu olduğu ‘Gezi Davası’nın ikinci duruşması yarın görülecek.

Fahrettin ÖZTÜRK

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Yargıtay ile İstinaf Mahkemesi’nin bozmasından sonra birleştirilen ‘Gezi Parkı’ ile ‘Çarşı’ davalarının ikinci duruşması, yarın (26 Kasım) İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

KARARA BAĞLANAN İKİ AYRI DAVA BOZULMUŞ VE BİRLEŞTİRİLMİŞTİ

‘Gezi Parkı' davası ile ‘Çarşı' davası, görüldükleri farklı mahkemelerce karara bağlanmışlardı. İstinaf Mahkemesi, ‘Gezi’ davasını, Yargıtay ise, ‘Çarşı’ davasını bozmuştu. Yargıtay bozma ilamında, iki dava arasında hukuki bağlantı olduğunu kaydetmiş ve davaların birleştirilmesi gerektiğini belirtmişti. Böylece, ‘Gezi' davası, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki ‘Çarşı' davasıyla birleştirilmişti.

KAVALA: YARGISIZ İNFAZDIR

İlk duruşmada savunma yapan Kavala, “Sudan bahanelerle tutukluluğumun sürdürülmesi yargısız infazdır, algı yaratma çabasıdır. AİHM’in kararının etrafından dolanma girişimidir. Umarım, davaların birleştirilmesi, Türk yargısının karşı karşıya olduğu tehditlerin daha iyi anlaşılmasına vesile olur” demişti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, suçun vasıf ve mahiyeti ile yargılamanın geldiği aşamayı göz önünde bulundurarak, Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar vermişti. Bir üye hakim ise, Kavala’ya uygulanacak ölçülü bir veya birkaç adli kontrol tedbiri ile tahliye edilmesi görüşü ve kanaatinde olduğunu belirtti.

10 ÜLKENİN BÜYÜKELÇİLERİ ÇAĞRI YAPTI

Almanya, ABD, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda Büyükelçilikleri sosyal medyadan açıklama yaparak, “Osman Kavala’nın derhal serbest bırakılmasının sağlanması için Türkiye’ye çağrıda bulunuyoruz” ifadelerini kullanılmıştı.

ERDOĞAN, İSTENMEYEN ADAM İLAN EDİLMELERİ İÇİN TALİMAT VERMİŞTİ

Büyükelçiliklerin açıklamasına sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 ülkenin büyükelçisinin ‘istenmeyen adam' ilan edilmesi için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na talimat verdiğini söylemişti.

AP TÜRKİYE RAPORTÖRÜ: KAÇIRILAN FIRSAT

Davayı takip eden Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor da sosyal medya hesabından, Gezi Parkı davasıyla ilgili yaptığı paylaşımda, “Ne yazık ki, Türk yetkililerinin, uluslararası taahhütlerine saygı duymaları için kaçırılan bir fırsat daha oldu” ifadelerini kullanmıştı.

Osman Kavala, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, ‘Anayasa’yı ihlal' ve ‘Devletin gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etme' ve ‘hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçlarından yargılanıyor.