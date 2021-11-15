Osman Öcalan hayatını kaybetti
PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan, Erbil'de corona virüsü nedeniyle tedavi gördüğü hastanede öldü.
Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın kardeşi Osman Öcalan, Irak’ın Erbil kentinde corona virüsü nedeniyle tedavi gördüğü hastanede bu sabah 04.30 sularında öldü. Rudaw’da yer alan habere göre Öcalan, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.
Osman Öcalan’ın Temmuz ayında geçirdiği beyin felci nedeniyle hareket kabiliyetini ve konuşma yetisini tamamen kaybettiği de iddia edilmişti.
SEÇİM DÖNEMİNDE TRT’YE RÖPORTAJ VERMİŞTİ
Osman Öcalan’ın 23 Haziran 2019 seçimleri öncesinde devlet televizyonu TRT’nin Kürtçe kanalı TRT Kurdi’ye çıkarılması tepki çekmişti.
OSMAN ÖCALAN KİMDİR?
İmralı Adası’nda tutuklu bulunan terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın kardeşi olan Osman Öcalan, 1958 yılında Urfa’nın Halfeti ilçesinde dünyaya geldi.
PKK’ya katılmadan önce, 2 yıl Libya’da öğretmenlik eğitimi gören Osman Öcalan, 1986’da ‘PKK Merkez Komitesi’ne, 1990’larda ise ‘PKK Yürütme Komitesi’ne katıldı. Örgüt içinde ‘Ferhad’ kod adını kullanan Osman Öcalan, PKK'dan ayrıldıktan sonra 2004'te Erbil'e yerleşmişti.