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Osmaniye’de IŞİD operasyonu: 6 gözaltı

Osmaniye'de terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, Suriye'de örgüt saflarında silahlı eylemlere katıldığı belirtildi.

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Osmaniye’de IŞİD operasyonu: 6 gözaltı

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü IŞİD’e yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, Suriye’deki çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduğu belirlenen bu ülke vatandaşı H.K., E.C., M.S., H.M., M.K.ve A.H.’yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin, Suriye’de bulundukları sürede örgüt saflarında silahlı faaliyetlere katıldığı ifade edildi. Şüphelilerin adreslerine yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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