Otelde vahşet! Odaya giren görevli dehşete düştü

İstanbul Şişli'de Tunuslu bir kadın yüzü bantlı, elleri ve ayakları bağlı halde bir otel odasında ölü bulundu. Kadının son olarak bir erkekle buluştuğunu tespit eden polis, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Şişli’de bulunan bir otelde dün sabah 11.30 sıralarında temizlik görevlisi 5’inci katındaki odaya girdi. Görevli odaya girdiğinde, kol ve ayakları bağlanmış, yüzü bantlanmış halde duran bir kadın gördü.

Otel çalışanları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbarı alan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ve sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. 112 personelince yapılan müdahalenin ardından kadının hayatını kaybettiğini belirlendi.

YÜZÜ BANTLANIM KOLLARI VE AYAKLARI BAĞLANMIŞ

Otel odasında bulunan cesedin Tunuslu Tariyam Aloui Ep Guitni’ye (31) ait olduğu öğrenildi. Ceset üzerinde inceleme yapan ekipler, Tunuslu kadının yüzünün büyük bir kısmı bantlanıp, kolları ve ayakları bağlanarak öldürüldüğünü tespit etti.

ARKADAŞLARI BÜYÜK ŞOK YAŞADI

Mariyam Aloui Ep Guitni'nin ölüm haberini alan arkadaşları da olayın yaşandığı otele geldi. Yabancı uyruklu oldukları öğrenilen kadınlar, olayın şokunu uzun süre üzerlerinden atamadı. Öte yandan, Tunus uyruklu Mariyam Aloui Ep Guitni’nin olayın yaşandığı gece, biriyle kahve içeceğini söyleyerek arkadaşlarının yanından ayrıldığı, daha sonra da kendisinden haber alınamadığı öğrenildi.

17 YAŞINDA CİNAYET ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

Alınan bilgiye göre, Mariyam Aloui Ep Guitni saat 22.19’da olayın yaşandığı otele gelerek 5’inci kattaki odaya girdi. Tunuslu kadının girdiği odanın ise 17 yaşındaki yabancı uyruklu bir erkek tarafından tutulduğu ortaya çıktı. Şahsın 19.43'te otele geldiği, bir süre sonra otelden çıkıp 19.58'de içinde alkol olan poşetle tekrar otele giriş yaptığı belirlendi.

Yabancı uyruklu şüpheli 23.36 sıralarında odadan çıkarak otelden ayrıldı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, ikilinin kaldığı odaya giren başka kimsenin olmadığını tespit etti. Ekipler, eşkali ve kimliği belirlenen şahsı yakalamak için çalışma başlattı. 17 yaşındaki yabancı uyruklu katil zanlısını kısa süredde yakaladı. Gözaltına alınan katil zanlısı, polis merkezine götürüldü.

Olay yeri inceleme ekiplerince Mariyam Aloui Ep Guitni'nin cansız bedeni üzerinde yapılan incelemenin tamamlanmasının ardından, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenaze Adli Tıp Morguna kaldırıldı. (İHA)

İlginizi Çekebilir Otelde feci ölüm! Mermer cilasını su sanıp içti