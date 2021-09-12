Oto pazarı değil bitpazarı

Bursa’da pazar günleri kurulan bitpazarına ve kuş pazarına gelenler gözlerine inanamadı. Otomobilleriyle gelenler park etmek için yer bulamazken, kalabalık havadan da görüntülendi.

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde her pazar kurulan bitpazarına ve kuş pazarına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Osmangazi Belediyesi Hijyenik Kurban Tesislerine kurulan tezgahlarda vatandaşlar, antika eşyalardan elektronik cihazlara, ikinci el kıyafetlerden mutfak ve ev eşyalarına kadar bir çok ürün çeşitliliğini istediği fiyata bulabiliyor.

Kimi evinde kullanmadığı eşyaları satışa çıkarırken, kimi ise vatandaşın ilgisini çekebilecek ürünleri tezgahından sergiliyor.

Bitpazarı kadar kuş pazarının da müdavimleri alanda adım atacak yer bırakmadı. Her bütçeye göre her çeşit kuşun yer aldığı pazarda, kimi ise sadece merakından gezmeye geliyor.

“BÖYLE OLDUĞUMUZA BAK MİLYARDERİZ”

Elindeki kuşlarıyla övünen satıcı, “Türkiye'de en çok tutulan şebab kuşudur. Bu kuşlar 100 liradan başlar, 100 bin liraya kadar alıcısı oluyor. Ancak bazen son model arabayla bile takas etmiyorlar. Bu kuşu beslemeye garibanın gücü yetmiyor. Bizim de böyle olduğumuza bakma milyarderiz” dedi.

“İNDİRİMLİ OLDUĞU İÇİN VATANDAŞ İLGİ GÖSTERİYOR”

İkinci el veya kullanılmamış hırdavat ürünleri satan esnaf ise, “Salgından dolayı biraz kısıtlıydı. Ama şu anda iyi gidiyor. Kurban bayramından sonra işler açıldı. Biraz indirim yaptığımız için vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor” diye konuştu.