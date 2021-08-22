Otobüste çileden çıkaran maske tartışması

İstanbul'da Kadıköy'den Pendik'e giden İETT otobüsündeki yolcu maskesini burnunun altına indirince diğer yolcular tepki gösterdi, otobüs karıştı.

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Kadıköy’den Pendik’e giden 16 numaralı İETT otobüsünde maskesini burnunun altında takan bir yolcu ile diğer yolcular arasında tartışma çıktı. Uyarılan kişi maskesini düzeltmeyince otobüsteki diğer yolcuların da tepkisiyle karşılaştı.

Bazı yolcular corona virüsü geçirdikleri halde maske takmaya devam ettiklerini söylerken, bazıları da hastanede tüm gün çalıştıkları halde maskelerini çıkarmadıklarını ifade etti. Maskesinin konuştukça kaydığını söyleyen kişi, kalabalığı ikna edemedi ve ortalık karıştı.

Maskesini çenesinin altında takan yolcu ile otobüsten inmesini isteyen diğer yolcular uzun süre tartıştı. O anlar otobüsteki yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Öte yandan otobüs şoförü maskesini burnunun altında takan yolcunun otobüsten inmesini istedi. Ancak yolcu kabul etmeyerek devam etti.