Ovacık Belediye Başkanı: Munzur Vadisi’ndeki yangın kontrol altına alındı

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde Munzur Vadisi ile Pülümür Vadisi'nde iki ayrı bölgede daha çıkan orman yangınlarına havadan yapılan helikopter müdahalesi sonrasında dünden bu yana süren yangının kontrol altına alındığı açıklandı. SÖZCÜ'ye konuşan Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, rüzgar olursa tekrar yangının canlanma ihtimali olduğu uyarısında bulundu.

Evren DEMİRDAŞ

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Hozat ilçesine bağlı Koçeri ve Taşbaşı mevkiinde çıkan orman yangının 2 helikopter ve 1 uçak ile söndürülüp kontrol alınmasının ardından bu kez Munzur Vadisi Milli Parkı’ndaki Fırtına Veli Çeşmesi mevkisi ve Bor bölgesinde yangın çıkmıştı. Dünden beri süren yangının kontrol altına alındığı kaydedildi.

“TEKRAR CANLANMA DURUMU OLABİLİR”

Son duruma ilişkin bilgi veren Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, ”Fırtına Veli deresindeki yangına helikopterle müdahale yapılması sonucunda 19.00 gibi kontrol altına alındı. Ancak şu an parça parça yanan yerler var. Halkımız da bu çalışmalarda yoğun bir çaba gösterdi. Eğer rüzgar olmazsa yangın tamamen söner ama rüzgar olursa tekrar yangının canlanma durumu olabilir” ifadelerini kullandı.