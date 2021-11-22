Oyuncu Aygün Aydın’ın 2 yıla kadar hapsi istendi

Oyuncu Aygün Aydın hakkında, sosyal medya hesabından Türk milletine hakaret ettiği gerekçesiyle, ‘Türk milletini alenen aşağılama’ suçlamasıyla 2 yıla kadar hapsi istemiyle dava açıldı.

Fahrettin ÖZTÜRK

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İş insanı Hakan Sabancı'yla olan yazışmalarını sosyal medya hesabından paylaşan ve sosyal medyada aldığı tepkilerle gündeme gelen oyuncu Aygün Aydın, aldığı tepkiler karşısında sosyal medya hesabından, Türk milletine karşı hakaret içerikli ifadeler kullanmıştı. Aydın hakkında, kullandığı ifadeler nedeniyle soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianamede, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne gönderilen çok sayıda ihbarda, Aydın'ın sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, Türk milletine yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğunun söylendiği belirtildi.

TÜRK HALKINDAN ÖZÜR DİLEDİ

İddianamede ifadesine yer verilen Aydın'ın, magazin programında hakkında çıkan asılsız, onur, şeref ve namusuna yönelik yapılan bir habere cevap niteliğinde video çektiğini ve Türk milletini, kesinlikle hedef almadığını, sözlerinin kendisine iftira atan kişilere yönelik olduğunu, atılan iftiralardan dolayı kırgın ve öfkeli olduğunu, sağlıklı düşünemediğinden yanlış kelimeler seçtiğini ve Türk halkından bu nedenle özür dilediğini söylediği kaydedildi.

“SARF ETTİĞİ SÖZLER”

İddianamede, Aydın'ın, sözlerinin bir bütün olarak değerlendirildiğinde Türk toplumuna yönelik olduğunun anlaşıldığı, bu nedenle savunmasına itibar edilemeyeceği, sarf ettiği sözlerini, sosyal medya üzerinden yapmış olması ve videonun çok kişi tarafından izlenmiş olması nedeniyle aleniyet unsurunun bulunduğu değerlendirildi.

2 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede, Aygün Aydın hakkında, ‘Türk milletini alenen aşağılama' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesine gönderilen iddianame, mahkeme tarafından kabul edildi. Aydın'ın, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

İlginizi Çekebilir Oyuncu Aygün Aydın cezaevine girdi