Özel Çevre Koruma Bölgesi’ne kepçe ve dozerlerle girdiler

CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan, CHP Ortaca İlçe Başkanı Evren Tezcan ile Ortaca Dalyan’da incelemelerde bulundu. Türkiye'deki 16 Özel Çevre Koruma Bölgesi'nden biri olan Dalyan Kanalı'na kepçe ve dozerlerle girildiğini ifade eden Özcan, "Burası, yani iş makinalarının vahşice girdiği alan, Türkiye’de bulunan 16 Özel Çevre Koruma Bölgesi’nden biri, burada ‘Aklıma geldi, istedim oldu’ tarzı belediyecilikle iş yapamazsınız, yapmamalısınız!” dedi.

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Türkiye’deki 16 Özel Çevre Koruma Bölgesi’nden biri olan Dalyan Kanalı’na MHP'li Ortaca Belediye 24 Eylül 2021 günü 43 bin metrekarelik alanda genel altyapı işleri, peyzaj alanları ve sosyal donatıların yapımı ile 7 bin 290 metrekare taş döşeme kaplama yapımı için ihaleye çıktı ve Kasım sonunda alana kepçeler getirilerek çalışmalara başlandı.

GÖÇMEN KUŞLARIN UĞRAK YERİ

Konuya tepki gösteren CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan, “Özel Çevre Koruma Bölgesi; Ülke ve dünya ölçeğinde ekolojik önemi olan, çevre kirlenmeleri ve bozulmalarına duyarlı toprak ve su alanlarını, biyolojik çeşitliliğin, doğal kaynakların ve bunlarla ilgili kültürel kaynakların gelecek kuşaklara ulaşmasını emniyet altına almak üzere gerekli düzenlemelerin yapılabilmesi ve bu alanlarda uygulanacak koruma ve kullanma esasları ile plan ve projelerin tek elden hazırlanması amacıyla, Bakanlar Kurulu kararı ile ilan edilen bölgelerdir” diye ÖÇK'nın yasal tanımını hatırlattı.

“DALYAN ÇAYI YOK EDİLMEYE ÇALIŞILMAKTADIR”

Ülkemizde 16 adet Özel Çevre Koruma Bölgesi bulunduğuna dikkat çeken Özcan, şunları söyledi:

“Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi de bunlardan biridir. Türkiye’nin önemli sazlık bölgelerinden biri olan göçmen kuşların önemli uğrak yerlerinden olan bütün delta özel çevre koruma sahasındadır. Ancak Ortaca Belediyesi'nin çıktığı Bakanlığın onayladığı ihale ile Dalyan kanalı kıyısındaki sazlıkların üzeri kaya dolgu ile kapatılmaktadır.

Bu yapılan sözde peyzaj çalışması Dalyan Kanalı'nda doğa katliamı demektir. Hem tarihi hem de doğal yapısıyla korunması gereken Dalyan çayı ve sazlıkları Bakanlık ve Ortaca Belediyesi işbirliğinde yok edilmeye çalışılmaktadır.”

Bu çalışmalar yapılırken Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği yapılıp yapılmadığını soran Özcan, şöyle devam etti:

“Burada bir doğa harikasının yansıra Kral Kaya mezarları da var, yani bir tarih burada sazlıkların altında saklanıyor olabilir, bu çalışmalar için bölgeye giren hep kepçe bir tarihi esere zarar veriyor olabilir, bu çalışmaların yapılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan izin alınmış mıdır, eğer alındıysa böyle bir vulgar çalışmaya Bakanlık nasıl onay vermiştir, anlamak çok güç.”

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