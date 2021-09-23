Özel gereksinimli çocuklar İBB’ye emanet

İBB, özel gereksinimli çocuklar için güvenli yuva olacak “Kısa Mola Merkezi” kurdu. 4-14 yaş arasında özel gereksinimi olan çocuklar, aileleri tarafından İBB’nin Kısa Mola Merkezine bırakılabilecek. Çocuklar uzmanlar eşliğinde kaliteli zaman geçirecek. İlk etapta Maltepe’de hizmet vermeye başlayan Kısa Mola Merkezlerinin sayısı kısa sürede 10’a çıkarılacak.

Sozcu.com.tr

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), önemli bir sosyal belediyecilik çalışmasına imza atarak özel gereksinimli çocuklar için merkez açtı. Kısa Mola Merkezleri, 09.00 ile 14.00 saatleri arasında hizmet verecek. İlk etapta Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'nda hizmet vermeye başlayan Kısa Mola Merkezlerinin sayısı önümüzdeki yıl sonunda 10'a yükselecek. Aileler, çocuklarını bu merkezlere haftada bir kere, 3 saat boyunca bırakabilecek.

ULAŞIM SIKINTISI YAŞANMAYACAK

İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı hizmet verecek Kısa Mola Merkezlerine Özel Gereksinimli Çocuklarını bırakmak isteyen aileler için ulaşım konusunda da yardımcı olunacak. Aileler; Kartal Köprüsü, Maltepe Köprüsü ve Maltepe Sahilinden servisleri kullanarak Kısa Mola Merkezine ulaşabilecek.

11 PERSONEL HİZMET VERİYOR

381 metrekarelik alanda, 5 atölyesi bulunan Kısa Mola Merkezlerinin oyun alanları da var. Merkezde, 1 çocuk bakım elemanı (özel eğitim gerektiren bireyler), 1 çocuk gelişimi meslek elemanı, 4 eğitmen, 3 destek personeli (yardımcı hizmetler), 1 şoför (yolcu taşıma), 1 veri giriş elemanı olmak üzere 11 personeli bulunuyor. Engelli kartını gösteren özel gereksinimli bireylere yüzde 20 indirimli satış yapılacak BELTUR' kafenin bulunacağı Kısa Mola Merkezlerinde; yiyecek ve içecek satışı da yapılacak.

“İSTİHDAMA DAHİL EDECEĞİZ”

Maltepe Kısa Mola Merkezi'nin açılışını gerçekleştiren İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Şengül Altan Arslan, merkezde dışardan gelenlere kafe hizmeti vereceklerini ve bu kafede özel gereksinimli çocukların çalışacağını söyledi. Arslan “Bu kafelerde çalışan özel gereksinimli çocukları bir süre sonra farklı alanlarda istihdam edeceğiz. Daha sonra bu kafelerde boşalan yerlere başka özel gereksinimli çocukları alacağız” dedi. Özel gereksinimli çocukları olan ailelerin en az onlar kadar zor bir hayat yaşadıklarını belirten İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık da bu merkezin daha çok ailelere rahat bir nefes aldırmayı amaçladığını söyledi.