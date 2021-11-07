Özgür Özel maratonda koşarak öğrenciler için 88 bin lira bağış topladı

İstanbul Maratonu'nda ÇYDD için koşan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 5 saat 55 dakikada bitirdiği koşusuyla 88 bin 919 TL bağış topladı. Toplanan bağış ihtiyaç sahibi öğrencilere verilecek.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen Türkiye'nin en büyük spor organizasyonu N Kolay 43. İstanbul Maratonu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in birlikte start vermesiyle yapıldı.

Altunizade'den başlayan yarışta katılımcılar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerek Avrupa yakasında koşuyu tamamladı.

42K, 42K Paten, 15K ve 8K Halk Koşusu yarışlarının yapıldığı etkinlikte yaklaşık 40 bin kişi parkura çıktı.

KOŞARKEN PAYLAŞIMLAR YAPTI

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin (ÇYDD) kampanyasına destek için yarışa katılarak İstanbul Maratonu’nu 5 saat 55 dakikada bitirdi. Özel, koştuğu sırada sık sık sosyal medya paylaşımları yaparak takipçilerinden kampanyaya destek istedi.

Koşuyu bitirmesine 15 kilometre kala Özel, “Benim için son 15 kilometre. Sizler de son bir kez gayret ederseniz finişi de göreceğiz, eğitim hakkından mahrum bırakılmış gençler için hedefi de tutturacağız” mesajı paylaştı.

“ÖĞRENCİLERE TARİKAT VE CEMAATLERDEN ÖNCE ÇYDD ULAŞSIN DİYE KOŞUYORUM”

Özgür Özel'in koşusuyla ‘İstanbul M-2021- ÇYDD- Bir Işık da Siz Yakın' kampanyası için internet üzerinden 88 bin 919 TL bağış toplandı.

ÇYDD Manisa takımıyla koşan Özgür Özel'in kampanyasına 239 bağışçı destek verdi. Özgür Özel, koşuya katılım sebebi için, “ÇYDD'nin kindar bir nesil isteyenlerden tarikat ve cemaatlerden önce daha çok ihtiyaç sahibi öğrenciye ulaşabilmesi için koşuyorum” açıklamasında bulundu.

İlginizi Çekebilir 43. İstanbul Maratonu'nda kazananlar ödüllerini aldı

İlginizi Çekebilir Maratondan renkli görüntüler: Boğaza karşı çay simit keyfi yaptılar