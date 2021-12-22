Özgür Özel: Tek adam rejimi TBMM’nin yasama yetkilerini gasp etmektedir

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Kur Korumalı TL Mevduat Hesabı” uygulamasında zararın Hazine'den karşılanmasına tepki göstererek, "Bu uygulama için hem bir yasal altyapı eksikliği, hem de bir ek bütçe gerekliliği apaçık ortadadır. Tek adam rejimi TBMM’yi by-pass etmekte, TBMM’nin yasama yetkilerini gasp etmektedir." dedi.

Sozcu.com.tr

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, , “Kur Korumalı TL Mevduat Hesabı” uygulamasıyla ilgili yazılı bir açıklama yayımladı.

Özel açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“AKP, ZENGİNİN ÇIKARINI KORUYAN BİR İKTİDAR OLDUĞUNU ORTAYA ÇIKARDI”

“Rejime kasteden anayasa değişikliğinin yürürlüğe girmesiyle fiilen geçilen tek adam rejiminin ülke ekonomisinde yarattığı büyük tahribat, Türk Lirası'nda aşırı değer kaybına neden oldu. Öyle ki Haziran 2018'de 4,80 TL olan dolar kuru bugün 12,5 TL'dir. Son 2,5 ayda Türk Lirası dolar karşısında yarı yarıya değer kaybetmiş, dolar 9 TL'den 18 TL'ye kadar yükselmiştir. Etkin ve bağımsız olması gereken Merkez Bankası, Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla ve dünyadaki hiçbir ekonomistin katılmadığı değerlendirmelerle defalarca ateşe benzin dökmüştür. İktidar partisi önce ‘Çin modeli’, sonra ‘Yeni bir şey deniyoruz’ demiş, Türk Lirası'nın aşırı değer kaybını önleyemeyince bu kez ‘kur korumalı mevduat’ uygulamasına geçilmiştir. Bu uygulama en yalın tarifle ‘faize para yatıranlara ek faizi, faize para yatıramayanların ödeyeceği’ bir yöntem dayatıyor. Hayat pahalılığı ve açlıkla mücadele eden asgari ücretlinin, yoksulun, işsizin, işçinin, öğrencinin, çiftçinin bir de zenginin mevduatını korumakla sorumlu kılınması, AKP'nin yoksulun değil zenginin, dar gelirlinin değil varlıklının çıkarlarını koruyan bir iktidar olduğunu ortaya çıkarmıştır.”

“ERDOĞAN ZIMNEN VAZGEÇMİŞTİR”

“Daha birkaç ay önce doların 10 TL'yi aşması, bir felaket senaryosuyken, bugün 12,5 TL'lik dolar kurunun, ekonomi yönetiminin başarısı olarak pazarlanmaya çalışılması çok hazindir. Faizin kötü yönetimin bir sonucu değil, tüm kötü gidişatın tek sebebi olduğu iddiasından Recep Tayyip Erdoğan zımnen vazgeçmiştir. Yapılan düzenleme faizle mücadele değil, faiz gelirinin kur gelirinden az kalmayacak olmasının garanti edilmesidir.”

“TEK ADAM REJİMİ TBMM'NİN YASAMA YETKİLERİNİ GASP ETMEKTEDİR”

“Döviz tevdiat hesaplarına yönelik Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bir tebliğ yayınlamış olmasına karşın, Türk Lirası mevduatında oluşacak olası zararın Hazine tarafından nasıl karşılanacağına ilişkin bir mevzuat yoktur. Oluşacak görev zararına yönelik bütçede bir kalem yer almamaktadır. İktidar partisi genel başkanının, ilgili bakanın ve banka temsilcilerinin yaptığı açıklamalar bu telafinin Hazine tarafından karşılanacağını ifade etmektedir. Hazinenin bunu yapabilmesi için bütçede bir kalemin olması ve kanuni bir altyapının hazırlanması gerekmektedir. Bu yetki, Meclis’in devredilemez yetkisidir. Bu uygulama için hem bir yasal altyapı eksikliği, hem de bir ek bütçe gerekliliği apaçık ortadadır. Tek adam rejimi TBMM'yi by-pass etmekte, TBMM'nin yasama yetkilerini gasp etmektedir. TBMM'nin Türk Milleti adına kullandığı yasama yetkisine başka kurumlarca el uzatılmasına başta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, tüm milletvekillerinin karşı çıkması gerekmektedir.”

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