Özgür Özel’den Bahçeli’ye yanıt: Seçmenin kararına saygı duymayanlara hatırlatma dozu geliyor yakında

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik açıklamalarına yanıt veren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Fahrettin Koca’ya söyleyelim, hatırlatma dozunu seçmen bir kere daha yapacak. Cumhur İttifakı’na. Yakında hatırlatma dozu geliyor. Seçmenin kararına saygı duymayan, seçimi kendi kazanınca önemseyen, kaybedince seçmen kararını hakir görenlere hatırlatma dozu geliyor yakında.” dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, İçişleri Bakanlığı’nın İBB için başlattığı ‘teftiş’ hakkındaki açıklamasında dile getirdiği, “Suçluysa elbette görevinden alınmalı. Büyükşehir Belediye Meclisi de yeni başkanı seçmelidir” sözlerine tepki gösterdi.

“SEÇMEN CUMHUR İTTİFAKI'NA DEMOKRASİ TOKATI ATTI”

TBMM'de gerçekleştirdiği basın açıklamasında 31 Mart ve 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerini hatırlatan Özel, “Ne yapacaktı sayın Bahçeli? Mitili İstanbul'a serecekti. Seçime kadar kalkmayacaktı. Köprülerden geçerken çakarlı arabalarla, klipler çektiler mehter marşlarıyla. 2 gün sonra sessizce Ankara'ya döndüler. Neden mitili atıp da kalamadılar? Çünkü İstanbullu ‘milli irade' deyip iradesine sahip çıktı. Ne MHP'nin sokakta yüzüne baktı ne de AK Parti'nin. Haziran’daki tekrar seçimlerde, ‘Osmanlı tokatı atacağız' diyen Cumhur İttifakı'na bir demokrasi tokatı attı.” şeklinde konuştu.

“HATIRLATMA DOZUNU SEÇMEN BİR KERE DAHA YAPACAK”

“Şimdi bunu unutmuş görünüyorlar.” diyerek sözlerine devam eden Özel, “Fahrettin Koca'ya söyleyelim, hatırlatma dozunu seçmen bir kere daha yapacak. Cumhur İttifakı'na. Yakında hatırlatma dozu geliyor. Seçmenin kararına saygı duymayan, seçimi kendi kazanınca önemseyen, kaybedince seçmen kararını hakir görenlere hatırlatma dozu geliyor yakında.”

İlginizi Çekebilir Bahçeli'ye İmamoğlu yanıtı: Size birkaç gömlek büyük gelir

İlginizi Çekebilir Devlet Bahçeli'den 'İmamoğlu görevden alınmalı mı?' sorusuna cevap...