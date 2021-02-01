Son dakika… Bakan Soylu’dan CHP’li Özel’e yanıt: 46 Özgür, yine yakalandın

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun “Özgür Özel’in cezai ehliyeti yoktur. Yani 46’dır” sözlerine CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den yanıt geldi.

“PSİKİYATRİ MUAYENESİNE GİDELİM”

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları belirtti:

* Hodri meydan. Birlikte psikiyatri muayenesine gidelim. Sonucu kamuoyuna açıklayalım.

* Sen FETÖ'nün kumpas operasyonlarına alkış tutmuş FETÖ'nün kanallarında şimdi kol kola olduklarını yerden yere vurmuş bir zavallısın!

* Azılı bir nefret suçu failisin hacir altına alınman gerekir!

* Aman aman hadsiz Süleyman!

* Sakın bize bir daha hakaret etme sonra hakaret ettiklerinin yanında bitiyorsun el etek öpüyorsun!

* Allah göstermesin.

BAKAN SOYLU’DAN ÖZEL’E YANIT

Bakan Soylu da Twitter hesabından CHP’li Özel’in ifadelerine cevap verdi.

Soylu, şu ifadeleri kullandı:

* 46 Özgür. Yine yakalandın. Çarkçı derken ayıp ettin.

* “Çarkçı Kemal”i herkes biliyor… Kemal Kılıçdaroğlu'na nefretini benim üzerimden niye kusuyorsun.

* Ayıp ayıp…