Özgür Özel’den mülakat tepkisi: Vicdan yok, insaf yok!

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, sınavdan yüksek puan almasına rağmen mülakatta elenen adaylarla ilgili Meclis'te yaptığı basın toplantısından bir kesit paylaşarak, "Okumuş, çürütmüş, sınava girmiş, 90 almış, mülakatta eliyorlar. Memleketin en seçkin, en krema tabakası TÜGVA'cılar, TÜRGEV'cilerin listesinde olmadın mı, seni eliyorlar; Ak Partili olmak da MHP'li olmak da kurtarmıyor. Vicdan yok, insaf yok olsa bunu yapmazlar" dedi.

Sozcu.com.tr

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, KPSS’den yüksek puan almasına rağmen mülakatta elenen adaylarla ilgili Meclis’te yaptığı basın toplantısından bir kesiti sosyal medya hesabından paylaştı.

“VİCDAN YOK, İNSAF YOK! OLSA BUNU YAPMAZLAR”

Özer, paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

* Yerebatasacılar bir sistem getirdiler, ‘kul hakkı’ diyorlar, kul hakkına bundan daha çok giren bir başka anlayış yoktur. Okumuş, üniversiteyi bitirmiş KPSS’ye hazırlanmış, çalışmış dirsek çürütmüş sınava girmiş 90 almış, mülakata almışlar kaçla kalabilir hesap yapmışlar, 51 ile kalıyorsa 51 veriyor. Girmiş 600 bin kişiden 600’üncü olmuş, üçüncüyü, beşinciyi, yedinciyi 51,52,55 vererek eliyorlar. Neden? Ellerindeki listede bu isimler yok çünkü.

* Ellerinde TÜRGEV’in TÜGVA’nın torpil listeleri var. Erdoğan ailesinin çocuklarının yönettiği bu yandaş vakıflardaki o seçkin krema tabakasından değilseniz, onların bindikleri jipleri İzmir Fuarı’nda burnunu cama dayayıp izliyorduk biz. Bunlar siyahiymiş, bizler beyaz Türkler. Memleketin en seçkin, en krema tabakası TÜGVA’cıların, TÜRGEV’cilerin listesinde olmadın mı seni eliyorlar kardeş.

* Ak Partili olmak da kurtarmıyor, MHP’li olmak da kurtarmıyor. Çünkü hangi partili olduğun değil, bilgili olduğun değil torpil listesinde olup olmadığın önemli. Torpil listesinde ne var? O üst kademedekilerin ya da onlara ulaşabilmişlerin isimleri var. Ne yok? Vicdan yok, insaf yok. Olsa bunu yapmazlar. CHP iktidarında gelir gelmez ilk yapacağımız iş mülakatlar kalkacak.

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