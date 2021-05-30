Özgür Özel’den Ömer Çelik’e Atatürk yanıtı: Bu mesajı bir bayrama saklayın

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in, Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili paylaşımına sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla yanıt verdi.

“SORUŞTURMA AÇILDIĞINI AÇIKLAMALISINIZ”

Özel, Çelik'in paylaşımına şu sözlerle yanıt verdi:

“Ömer Bey, Ömer Bey! Bu açıklamayı saklayın, bir bayram günü yaparsınız. Ama bugün Atatürk'e hakaret eden Mustafa Demirkan’a bir şey demeli ve hakkında soruşturma açıldığını açıklamalısınız. Yoksa bu rezalete de parti olarak ortak olursunuz!”

ÖMER ÇELİK NE DEMİŞTİ?

Ayasofya’da devlet ekranının da katıldığı bir dini tören sırasında imam Mustafa Demirkan, isim vermeden Atatürk’e lanet okumuş, tepkilerin çığ gibi büyüdüğü saatlerde Ömer Çelik de sosyal medya hesabından şu paylaşımı yapmıştı:

“İstanbul'umuzu ve ülkemizi tehdit eden düşmana karşı ‘geldikleri gibi giderler' diyen İstiklal Savaşı'mızın Başkomutanı, devletimizin kurucusu, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk milletimizin ortak ve yüksek değeridir. Atatürk ve silah arkadaşlarının düşmana karşı verdiği soylu mücadeleyle ülkemiz ve milletimiz ile ezanımız, camilerimiz ve mescidlerimiz de düşman tehdidinden kurtulmuştur. Rahmet ve şükranla anıyoruz”

NE OLMUŞTU?

Ayasofya Camisi’de Cuma günü gerçekleşen icazet törenine katılan imam Mustafa Demirkan, üstü kapalı olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e lanet okudu. İmam, vaazı sırasında sarfettiği “Bu ve bu gibi mabetler (Ayasofya Camisi) mabet olarak devam edilmesi için inşa edilmiş, hediye edilmiş. Öyle bir zaman geldi ki bir asır gibi bir zaman içerisinde bu mabed-i şeriften ezan-ı Muhammed’i, namaz, her şey yasak olarak müze haline çevrildi. Kitab-i ezelinde buyuruyorsun…Onlardan daha zalim, daha kafir kim olabilir. Ya Rabbi, o zihniyetin bir daha bu ümmetin başına gelmesini mukadder buyurma” sözleri büyük tepkiye yol açtı.