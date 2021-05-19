Özgür Özel’den Süleyman Soylu’ya tepki: İnsanda biraz utanma olur

CHP’li Özgür Özel, Sedat Peker’in, Hadi Özışık’la Soylu hakkında yaptığı görüşmeyi yayınlamasının ardından kendisine kumpas kurulduğunu söyleyen Bakan Soylu’nun açıklamasını eleştirdi.

Özel, Twitter hesabından şunları yazdı:

* İnsanda biraz utanma olur… ‘Temasım ispatlansın ölümü kabul ederim’ diyordun.

* Senin adına temas kuran, operasyon çeken emir erlerin suçüstü yakalanınca, ‘Onlar da bana kumpas kurdular’ diyorsun.

* Dizinin dibinden ayrılmadığın FETÖ seni izliyorsa boynuz kulağı geçti diyordur.