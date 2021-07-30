Özgür Özel’den TBMM’ye çağrı

Türkiye’nin dört bir yanında yaşanan orman yangınlarının 84 milyon vatandaşın canını yaktığını ifade eden CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel yaptığı yazılı açıklamada, orman yangınlarıyla mücadelede idarenin iyi bir sınav veremediğini ifade etti.

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin dört bir yanında etkili olan orman yangınlarının 84 milyon vatandaşın canını yaktığını dile getirerek, Antalya, Adana, Osmaniye, Mersin, Muğla ve Kayseri illerindeki yangınların henüz kontrol altına alınamadığını ifade etti.

“BU ZAMANA KADAR NEYİ BEKLEDİNİZ?”

CHP Grup Başkanvekili Özel açıklamasında, Cumhurbaşkanlığı'nın envanterindeki uçak sayısı kadar orman yangınlarına müdahale için uçak sayısının olmadığının altını çizdi.

CHP'li Özel yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

* Orman yangınlarıyla mücadelede idarenin iyi bir sınav veremediği açıktır. Kamuoyunda başta uçak/helikopter sayısı ile personel sayısı olmak üzere idarenin orman yangınlarıyla mücadele kapasitesine yönelik ciddi soru işaretleri bulunmakta ve yanıtlanmayı bekleyen sorular vardır.

* Özellikle Cumhurbaşkanlığı envanterindeki uçak sayısı kadar bile uçağın orman yangınlarına müdahale için hazır bulundurulmaması, eleştirileri haklı çıkarmakta, kamuoyundaki infiali arttırmaktadır. Orman Bakanı bu büyük felaketten sonra, ‘Envantere de uçak alımı ile ilgili sayın Cumhurbaşkanının talimatı ile çalışmalara başladık' diyor.

* Güçlü bir filo kurmak için bugüne kadar neden beklediniz? Talimattan sonra ne zaman alınabilecek uçaklar? Kış aylarında mı kullanılacak? Kötü yönetimin faturasını milletimiz canıyla, malıyla, yanan ormanlarıyla ödüyor.”

“ZARAR GÖREN ORMAN ALANI YÜZDE 85 ORANINDA ARTMIŞ”

Açıklamasına Orman Genel Müdürlüğü'nün verileriyle devam eden CHP'li Özel, 2020 yılının bir önceki yıla kıyasla orman yangınlarında yüzde 26 oranında bir artış yaşandığını dile getirdi.

CHP'li Özel, orman yangınlarındaki artışın mücadele konusunda yetersiz kalındığını gösterdiğinin altını çizerek şu ifadelere yer verdi:

* Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre 2020 yılında Türkiye'de 3 bin 399 orman yangını çıkmış 20 bin 971 hektar orman alanı zarar görmüştür. 2020 yılında bir önceki yıla kıyasla orman yangını sayısında yüzde 26 oranında bir artış yaşansa da zarar gören orman alanı yüzde 85 oranında artmıştır. Bu veriler, orman yangınlarında daha fazla hasar yaşandığını ve mücadelede yetersiz kalındığını göstermektedir.

* 2021 yılı için orman yangınlarıyla mücadele kapasitesinin artırılması noktasında ilgili bakanlık ve kurumların önceden tedbir alması gerekirken 28-30 Temmuz arasında yaşanan yangınlar, bu tedbirin alınmadığını ortaya koymaktadır.

* 2020 yılında orman yangınlarının yüzde 10'unun doğal sebeplerden çıktığı düşünüldüğünde, hem orman yangınlarının yaşanmasını engellemek hem yaşanan orman yangınlarıyla daha etkin mücadele etmek noktasında atılması gereken adımlar bulunmaktadır.

İKLİM KRİZİNE YÖNELİK SONUÇ ALICI ADIMLAR ATILMALI

CHP'li Özel açıklamasında iklim krizine de değinerek şu ifadelere yer verdi:

* Orman yangınlarının sıklığını artıran gerekçelerden birinin küresel ısınmayla artan sıcaklıklar olduğu ifade edilmektedir. Bu durumda, Türkiye'nin vakit kaybetmeden iklim krizine yönelik sonuç alıcı adımlar atması bir zorunluluktur.

TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYONU'NA TOPLANMA ÇAĞRISI

CHP'li Özel açıklamasını son kısmında TBMM'nin Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nun orman yangınlarıyla ilgili özel toplanması çağrısında bulunarak şu ifadelere yer verdi:

* Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadele kapasitesini artırmak için alınması gereken önlemler başta olmak üzere vakit kaybetmeksizin bir an önce adım atılması gerekmektedir.

* Orman yangınlarıyla mücadele konusu, tarihimizin en büyük orman yangınlarına, ‘Burada uzay aracı kullanmamız gerekirse kullanırız' ya da ‘Hatasız kul olmaz, bizim de hatalarımız olabilir' ifadeleriyle yaklaşan yürütme organının temsilcilerine bırakılamayacak kadar ciddi bir konudur. Yasama organına ve siyasi partilere düşen ormanlarımızı korumak için somut adımlar atmaktır.

* Bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi tatildeyken çalışma kararı alınan Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nun ülkemizin orman yangınlarıyla mücadele kapasitesini artırabilecek önlemleri almak için özel gündemle toplanmasını öneriyoruz.

* Komisyonun, konunun uzmanlarını dinlemesi, yapılabilecekleri değerlendirmesi, mevzuat değişikliği gerekiyorsa bir an önce bu mevzuat değişikliğini yapacak hazırlıkları yapması, yürütme organına ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan siyasi partilere atılması gereken adımlara yönelik tavsiyelerini iletmesi çağrısında bulunuyoruz.