AKP’li Özhaseki’den tartışılacak sözler

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Edirne’nin Keşan ilçesinde düzenlenen ‘Gönül Belediyeciliği Trakya Buluşması’na katıldı.

Programda konuşan Mehmet Özhaseki, İstanbul, Ankara ve İzmir’de CHP’li büyükşehir belediyelerinin 2 yıldır taş üstüne taş koymadığını öne sürerek şunları söyledi:

“Aldıkları elemanların da bir sürü sabıkası var. Ne kadar militan, sicili bozuk, tacizci adam varsa hepsi işbaşına gelmiş. Bunların dosyaları yağıyor. Birçok belediye başkanları da halen görevden alınıyor. Ama bizim CHP’nin klasik bir taktiği var, ‘Hukuk yok, yargı, tek adama bağlandı, ondan böyle oluyor.’ İnsanları kandırmayın.

A partili, B partili fark etmez. CHP’nin son dönemde 2 tane taktiği var; Birincisi bütün siyasetleri Recep Tayyip Erdoğan üzerine kurulu. Recep Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun. Gidince ne olacak? Millet sizi seviyor mu, yok. Oyunuz arttı mı, yok. İş yapacak bir haliniz var mı, yok. İyi bir örnek ortaya koydunuz mu, yok. İktidara hazır mısınız, yok.

Bir tarafını İYİ Parti’ye, bir tarafını HDP’ye yaslıyor. Burada başarılılar. Bir taraftan ‘ülkücüyüm’ diyen adamlara, bir taraftan ‘Kürtçü’yüm Türkiye’yi böleceğim’ diyen adamlara yaslanarak, iktidara geliyoruz numarası çekiyorlar. Burada başarılılar, takdir ediyorum.

‘ALDIKLARI PARALAR DAĞA GİDİYOR’

Gözleri belediyecilikte değil, hizmette değil. Böyle bir dertleri yok. PKK’nın niyetini biz biliyoruz. Türkiye’yi bölmek istiyorlar. Onların da siyasi uzantıları var. Bu konuda da kayyumlar atanınca bir eleştiri ve gürültü başladı. Bu kayyumlar niye atandı?

Silahlı terör örgütü kurma, yönetme, üye olma, yardım yapma suçu var ortada. Suçu ve suçluyu övme var. Bir de görevi kötüye kullanma suçlamaları var. Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları hakkında 32 kovuşturma, 3 soruşturma var. Delilleri kendileri de inkar etmiyorlar. Terör örgütü üyelerinin cenazelerinden hiç ayrılmıyorlar. Biz İstiklal Marşı’mızı ne kadar inanarak ve huzurla söylüyorsak, onlar da o terör örgütünün marşlarını öyle söylüyorlar.

Caddelere veriyorlar. Şehit ailelerinden işe alınanlar vardı, gelir gelmez tamamını işten attılar 2019 seçimlerinde. Dağda bulunanların ailelerinden birer kişiyi işe alıyoruz diye propagandayla slogan atarak başlattılar bu işi. İçerideki odalarda başkanın arkasında üçlü bir PKK grubu oturuyor, herkesten para kesmeye başlıyorlar. Kiminin imarı bozduğunu düzeltmek adına para istiyorlar. Aldıkları paralar dağa gidiyor.”

‘PARAYI PKK’YA AKTARIYORLAR’

HDP’nin devletten aldığı parayı PKK’ya aktardığını belirten Özhaseki, “Patnos Belediyesi 2009, 2014 yıllarında bunlarda, HDP’deydi. Toplu sözleşme ile 2013 yılında daimi işçilere 7 bin 200 lira, geçici işçilere 6 bin lira. Belediyenin parası varsa versin diyeceksiniz. Katılıyorum, versin ama para var mı, yok. Parayı veriyorlar mı, hayır? Ne yapıyorlar, devletten para geliyor, o parayı dağıtırken biner lira harçlık veriyorlar. Geriye kalan 6 bin 200 lira ‘parayı aldım’ diye imza attırıyorlar, torbaya koyuyorlar, dağa gidiyor. Ses kayıtlarında bunların hepsi var arkadaşlar” diye konuştu. (DHA)