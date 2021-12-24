Öztrak: ‘Yapılan köpüğü almak değil, milleti çarpmak…’

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın, "Kurun üzerindeki köpüğün bir günde ortadan kalktığını gördük" şeklindeki açıklamasına tepki gösterdi. Öztrak, "Yapılan köpüğü almak değil, milleti çarpmak. Millete tuzak kurmak." dedi.

Sozcu.com.tr

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, döviz kurlarında yaşanan düşüşe ‘köpük' benzetmesi yapması tepki çekti.

“BİR DE MİLLETLE ALAY EDİYOR”

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan CHP Sözcüsü Öztrak, “Erdoğan, sürekli konuşarak sebebi olduğu kurdaki artışa şimdi ‘köpük' diyor. ‘Köpüğü bir günde aldık' diyerek, bir de milletle alay ediyor.

Yaptığınız işin adını doğru koyun. Yapılan köpüğü almak değil, milleti çarpmak. Millete tuzak kurmak. Millet de sizi sandıkta çarpacak.” ifadelerini kullandı.

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