CHP’den dikkat çeken açıklama: İktidara gelir gelmez ilk işimiz bu olacak…

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Hükümetin salgın politikalarını eleştiren ve bugün Bilim Kurulu'nun toplanacağına işaret eden Öztrak, şunları söyledi;

“Bilim Kurulu ne önerdi, hükümet bunların hangilerini kabul etti tabi bunları yine öğrenemeyeceğiz. Çünkü salgının başında gündeme getirdiğimiz ‘Bilim Kurulu'nun kendisinin bir sözcüsü olsun. Tavsiye edilen kararları da o açıklasın' şeklindeki önerimizi Erdoğan şahsım hükümeti kulak arkası etti. Erdoğan şahsım hükümeti bugün Bilim Kurulu'nu siyasi ihtiraslarına dekor yapmıştır.”

“KAPANMA KARARI DOLARIN YEŞİLİ İÇİN Mİ YOKSA MİLLET İÇİN Mİ ALINACAK?”

Ramazan ayının başlayacağına ve hükümetin salgınla mücadelede alacağı kararları beklediklerini ifade eden Öztrak, “Eminiz ki milleti unutan bu hükümet bugüne kadar her zaman yaptığı gibi önce kendi ikbalini düşünecek. Kapanma kararını vatandaşın sağlığını düşündüğü için değil; turizm sezonunda ‘az vaka, kontrollü pandemi' reklamıyla turist getirebilmek için alacak. Kapanma kararı alınırsa milletimiz canıyla cüzdanı arasına sıkışmasın, Ramazan’da yüzü gülsün diyerek ek bir destek verecek mi? Yani kapanma kararı yine doların yeşili için mi alınacak yoksa millet için mi alınacak? Hep beraber göreceğiz” açıklamasında bulundu.

“ERDOĞAN'IN ŞAHSIM HÜKÜMETİNİN DOLARIN YEŞİLİNİ ÇOK SEVDİĞİNİ BİLİYORUZ”

CHP örgütlerinin Türkiye'nin dört bir yanına astırdığı “128 milyar dolar nerede” afişlerinin, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçu sayılarak kaldırılmasına tepki gösteren Öztrak, şunları söyledi;

“Erdoğan'ın şahsım hükümetinin doların yeşilini çok sevdiğini biliyoruz. Ama bu ülkede milletin dolarının yeşilinin hesabını sormak, Merkez Bankası kasasından buharlaşan 128 milyar doların akıbetini öğrenmeye çalışmak ‘Cumhurbaşkanına hakaret' suçu oluyor. Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerinin Türkiye'nin dört bir tarafına astırdığı bu afişler (‘128 milyar dolar nerede?' yazılı afişin kartonunun elinde tutarak), Erdoğan'ın şahsım hükümeti savcıları ve valileri tarafından toplatılıyor. Gerekçe? Cumhurbaşkanına hakaret…”

“128 MİLYAR DOLAR NEREDE?”

“Savcılar ve valiler leb demeden leblebiyi nasıl da anlamış…” diyen Öztrak, “Kayıp 128 milyar dolarla, ‘Cumhurbaşkanına hakaret' bağlantısını ne kadar çabuk kurabilmişler! Doğrusu biz de bunu merak ediyoruz. Bu afişin neresinde onur kıracak, onura dokunacak küçültücü bir söz veya davranış var? Çok basit bir soru soruyoruz; 128 milyar dolar nerede? Bu soruyu kime soruyoruz? Cumhurbaşkanı koltuğuna oturan şahsım hükümetinin başına soruyoruz. Neden soruyoruz? Çünkü mevcut sistemde hükümetin ve yürütmenin başı o. Ekonomi sorumlusuna millet adına soru sormak ne zamandan beri ‘Cumhurbaşkanına hakaret' suçu oldu?” diye sordu. Öztrak, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“PROPAGANDA HAKKIMIZ ELİMİZDEN ALINMAYA ÇALIŞILIYOR”

*Erdoğan bugün savcıları ve valileri eliyle, milli iradenin bize verdiği milletin hakkını arama görevini yerine getirmemizi engelliyor. Propaganda hakkımız elimizden alınmaya çalışılıyor.

*Damat kadar taş, demokrasimizin ve hukuk devletimizin başına düşüyor. Böylece Erdoğan şahsım hükümeti sadece Merkez Bankası kasasına darbe yapmakla kalmıyor, hukuka ve demokrasimize de darbe yapıyor.

*Bu darbe işinde, 12 Eylül'ün darbeci generallerini bile solluyor. Darbeci Erdoğan şahsım hükümeti ne yaparsa yapsın biz milletimizin hakkını, hukukunu sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz. İktidara gelir gelmez de ilk işimiz bu 128 milyar doların akıbetini hukuk çerçevesinde sormak olacak.

“MUHTIRA GÖRÜNÜMÜ VERMEK İÇİN BİR EL SABAHLARA KADAR UĞRAŞMIŞ”

Tartışmaya açılan Montrö Sözleşmesi'ne ilişkin yaptığı açıklamayı değerlendiren Öztrak, şu ifadeleri kullandı;

*Erdoğan milletin iradesine, aşına, işine, neşesine, geleceğine, hukuka, adalete ve tüm kurumlara darbe üstüne darbe yapıyor; sonra da kalp hastası, kanser hastası, ciddi sağlık sorunları olan, belli yaşa gelmiş amirallerden darbeci çıkarmaya çalışarak milletin aklıyla alay etmeye kalkıyor.

*Bu son yalanlarının ömrü bir hafta bile sürmedi. Emekli amirallerin duyurusunu basına sızdıran hükümete yakın bir gazeteci, bu duyurunun yayınlanmadan önce Erdoğan'ın bir bakanının elinde olduğunu itiraf etti.

*Amiraller de bu açıklamanın başına ‘bildiri' kelimesini kendilerini koymadığını söylediler. Anlaşılan, emekli amirallerin açıklamasına bir muhtıra görünümü vermek için bir el sabahlara kadar uğraşmış.

“BUNUN ADI ZULÜMDÜR”

104 emekli amiralin 7 gündür gözaltında olmasını “zulüm” olarak değerlendiren ve tepkisi dile getiren Öztrak, “Ortada, ucu sarayın dehlizlerine çıkan FETÖ tarzı bir kumpas olduğu açık. Bu kumpas bir bakanın koltuğunu korumak için mi tezgahlandı yoksa işin içinde başka saray entrikaları da var mı? Bunlar da günü gelince bir bir ortaya çıkar. Amirallerin yedi sülalesini sabaha kadar araştırıp, fişleyip, basına servis edenler; bir hafta boyunca amirallerin ifadesini almayı bir türlü başaramadılar. İnsanlar bir haftadır gözaltına tutuluyor. Bunun adı işkencedir. Bunun adı zulümdür” şeklinde konuştu.

İlginizi Çekebilir CHP '128 milyar dolar' için TBMM'de genel görüşme isteyecek