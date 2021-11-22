Öztrak’tan AKP’ye sert sözler: Bunların diplomalıları böyleyse…

CHP Sözcüsü Faik Öztrak "AK Parti grup başkan vekilliği yapan, ülkede bakanlık, başbakanlık yapmış bu isimlere bakınca insan,0 "Bunların okumuşu, diplomalıları böyleyse, Allah bu milleti diplomasız olanından korusun" demeden de edemiyor" dedi.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisini MYK toplantısı sonrası açıklama yaptı. AKP iktidarının ekonomi politikasını eleştiren Öztrak, şunları söyledi:

– Türk Lirası’ndan altı sıfır 2005'de atıldı. Dolar kurunun 1 liralardan 9 liraya yükselişi 16 yıl sürdü. Kurun 9 liradan çift haneye geçişi ise sadece bir ay sürdü. 10 liradan 11 liraya çıkışı ise sadece 6 gün. 16 yıl sonra dolar kuruna ilk 0'ı koymak, Erdoğan Şahsım Hükümet’ine nasip oldu.

TL GÜNEŞ GÖRMÜŞ KAR GİBİ ERİYOR

– Paramız sadece dolar karşısında değil, tüm yabancı ülke para birimleri karşısında güneş görmüş kar gibi eriyor. Türk Lirası son üç ayda; Bulgar karşı yüzde 20, Rumen Leyi’ne karşı yüzde 20, Pakistan Rupisi’ne karşı yüzde 18 değer kaybetti. Edirne, Bulgaristan'dan günü birlik gelenlerle dolup taşıyor. Bizim yurttaşlarımız dükkânlara yanaşamıyor.

TÜRKİYE BÖYLE BİR MANZARAYI HİÇ YAŞAMADI

– Ama sınırın öte tarafından gelenler “Sizin paranız değersiz; Bizim para daha değerli” diyerek, arabalarına ne var, ne yoksa dolduruyorlar. Doldurduklarını da Bulgaristan'a götürüp satıyorlar. Kapıkule Sınır Kapısı’nda araba kuyrukları uzadıkça uzuyor. Ülkemiz sanki yağmalanıyor. Türkiye böyle bir manzarayı hiç yaşamadı.

– Malımız, mülkümüz pazara çıkmış. Yabancılara ucuz ucuz satılıyor. Servet ve mülkiyet hızla el değiştiriyor. Bundan 7 yıl önce, 4 dolara satılan banka hisseleri şimdi yabancılar tarafından 1 dolar 20 cente kapatılıyor. Ne yazık ki ucuza kapatılan şirketleri, gayrimenkulleri, Türk varlıklarını daha çok duyacağız.

T.C. VATANDAŞLIĞI PROMOSYON OLDU

– Ama ağızlarından yerliliği ve milliliği düşürmeyen Erdoğan Şahsım Koalisyonu, yabancıların ucuza kapattığı malın, mülkün, gayrimenkulün yanına bir de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını promosyon diye koyuyor.

– Erdoğan Şahsım Hükümeti ve Koalisyonu, bugün paramızın da ülkemizin de itibarını tüketti. Erdoğan yönetiminde ülkemiz yabancılara, kazancı dolar olana, dolarla, Euro’yla gelir garantisi verilen yandaşa cennet, milletimize ise cehennem oldu.

MATEMATİĞE RAHMET OKUTTULAR

– Cahil, bilmediğini bilir. Yarı cahil yarım yamalak bilgisiyle, Her şeyi bildiğini sanır. Yarı cahillerin bilgileri kısıtlı, Kibirleri ise sonsuzdur. Kendilerini allame-i cihan sanırlar. Milleti kör, âlemi de sersem sanacak kadar ölçüyü kaybederler. Kâh, “Japonlar 114 lira olan, Yen-dolar kurunu göstererek, Kendi ekonomilerini değerlendiriyor mu?” derler. Komik duruma düşerler. Kâh çıkarlar, “Bugün Amerika'da enflasyon sıfırdan 7'ye çıkmış. Bu ne demektir? 7 kat artış” derler. Matematiğe rahmet okuturlar.

– Millete “Bu kadar cehalet ancak tahsille mümkün” dedirtirler. Gerçi, Meclis'te AK Parti grup başkan vekilliği yapan, ülkede bakanlık, başbakanlık yapmış bu isimlere bakınca insan “Bunların okumuşu, diplomalıları böyleyse, Allah bu milleti diplomasız olanından korusun” demeden de edemiyor.