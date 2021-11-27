Öztrak’tan yüzde 36 zam tepkisi: Millete zulümdür

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, vergi, resim, harç ve değerli evrak bedellerine yüzde 36 oranında zam gelmesine tepki gösterdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Resmi Gazete’de bugün yayınlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği başlıklı açıklama ile vergi, resim, harç ve değerli evrak bedellerine yüzde 36,20 oranında zam geldi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, zamlara sosyal medya hesabından tepki göstererek, “Bunun adı millete zulümdür” dedi.

“SABAHA ZAMLARLA UYANDIK”

Öztrak’ın paylaşımının tamamı ise şöyle: Sabaha %36,20 vergi, resim harç zamlarıyla uyandık. Memura, işçiye, emekliye maaş ve ücret zammını %9,8 enflasyon tahminine göre yap. Ardından vergi, resim, harç ve değerli evrak bedellerine %36,20 zam yap. İşte bunun adı millete zulümdür.

İlginizi Çekebilir Vergi, ceza ve harçlara yüzde 36,20 zam