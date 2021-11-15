Pandemiye rağmen Ata’ya koştular

10 ayda 1 milyon 572 bin 590 kişi Anıtkabir’i ziyaret etti.

Deniz AYHAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Coronavirüs salgını dolayısıyla geçen yıl ziyaretçi sayısı düşen Anıtkabir'de kısmı normalleşme ile birlikte ziyaret sayısı arttı. Geçen yıl Anıtkabir'i 1 milyon 30 bin 641 yerli, 42 bin 138 yabancı turist ziyaret etti.

2020'nin en yüksek ziyaretçi sayısına Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ayasofya'da Atatürk'ü lanetleyen konuşması sonrası ulaşıldı. 2020 Temmuz'unda 106 bin 376 kişi, Ağustos'unda ise 128 bin 184 kişi Ata'ya koştu.

2021'de kısıtlamaların esnetilmesi ve kısmi normalleşme ile birlikte ziyaretçi sayısı da arttı. 2021'in ilk 10 ayında 1 milyon 572 bin 590 kişi Anıtkabir'i ziyaret etti.