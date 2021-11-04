Panzer altında kalan Nure’den güzel haber

Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesi’nde zırhlı aracın çarpması sonucu ağır yaralanan 5 yaşındaki Nure Direkçi hayati tehlikeyi atlatarak sağlığına kavuştu.

Ahmet KAYA

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DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, 25 gün önce PTT Caddesi'ndeki evinin önünden yola çıktığı sırada zırhlı aracın altında kalarak ağır yaralanan ve bir süre Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kaldıktan sonra Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Nure Direkçi'yi, tedavisinin devam ettiği Ankara Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti.

Ziyarette ailesi ve küçük kıza geçmiş olsun dileklerini ileten Milletvekili Yeneroğlu sosyal medya hesabından, “Nure Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesi'nde zırhlı aracın çarpması sonucu yaralanmıştı. Bugün hastanede ziyaret ettim. Ağrıları var ama, çok şükür durumu iyi. İsminin anlamı gibi ışık saçan, dünya güzeli bir çocuk. Arkadaşlık teklifimi kabul etti. Bir kez daha geçmiş olsun” mesajını paylaştı.