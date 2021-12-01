Partisinin yabancı firmaya peşkeş çektiği fabrika için “Biz kurtardık” dedi

Antalya’da Kepez Belediye Başkanı AKP’li Hakan Tütüncü, 2004'te Hollandalı TürkMall şirketine satılmak istenilen fakat CHP ve bütün siyasi partilerin tepkisi üzerine geri adım atılan Dokuma Park’taki müze açılışında, arazinin sadece kendisi tarafından kurtarıldığını söyledi. Olaya tepki gösteren CHP Kepez ilçe Başkanı Önder Kurnaz; “Hakan Tütüncü bu kentin hafızasıyla alay ediyor” dedi.

İsmail AKIN

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Antalya’da Kepez ilçesinin AKP'li eski Belediye Başkanı Erdal Öner tarafından Hollandalı TürkMall şirketine satılmak istenilen dokuma fabrikasının 488 dönümlük arazisi, muhalefet ve Antalyalılar tarafından verilen mücadele sonucunda kurtarılmıştı. Daha sonra park yapılan alandaki müze açılışında konuşan AKP'li Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, arazinin kendisi tarafından kurtarıldığını anlattı.

Olaya tepki gösteren CHP Kepez ilçe Başkanı Önder Kurnaz, şunları söyledi:

– Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü bu kentin hafızasıyla alay eden, emeklerimizi hiçe sayan, Dokuma'nın gerçek kahramanlarını görmezden gelen bir açılış yaptı. Dokuma Park'taki müze açılışında Antalya'nın onuru olan bu arazinin sadece kendisi tarafından kurtarıldığını anlattı. AKP yöneticileri ve milletvekilleri de aynı yalana çanak tuttular, iştahla çoğalttılar bu palavrayı.

– Oysa gerçek bambaşka. 2004 yılında AKP'li belediye tarafından Hollandalı TürkMall şirketine peşkeş çekilen Dokuma, Antalyalıların mücadelesiyle kurtarıldı. Önünde çadırlar kuruldu. Hukuk mücadelesi başlatıldı. AKP dışındaki bütün partiler, başta CHP olmak üzere bütün siyasi partiler Dokuma'nın önüne dikildi, bu peşkeşi mahkemeye taşıdı, adliye koridorlarında hukuk aradı.

2011 YILINDA KARAR KESİNLEŞTİ

– Peki AKP'li Kepez Belediyesi'nin, yani Hakan Tütüncü'nün avukatı ne yaptı? Antalya lehine verilen bütün kararlara itiraz etti, üst mahkemeye taşıdı. Belediyenin avukatı, Danıştay'ın Antalyalıları haklı bulan ve Dokuma'nın halkın malı olarak kalmasını garanti alan kararına bile itiraz etti. Tütüncü'nün yaptırdığı bütün bu itirazlara rağmen 2011 yılında karar kesinleşti ve Dokuma Antalyalıların elinde kaldı.

HALKIN MÜCADELESİYLE DALGA GEÇİLİYOR

– Şimdi Dokuma'yı Hakan Tütüncü kurtardı rüzgarı estiriliyor. Yalan söyleniyor. Halkın mücadelesiyle dalga geçiliyor. Bütün siyasetlerin bir araya geldiği onurlu bir mücadele unutturulmak isteniyor. Hollandalılara yapılan peşkeşi korumak için sonuna kadar direnen, Antalyalıların mücadelesini adliye koridorlarında boğmak için elinden geleni yapan Tütüncü, bunu başaramayınca şimdi kendini Dokuma fatihi ilan etti.

ONLARIN ADINI SİLDİRMEYİZ

– Tütüncü'nün Dokuma Park'ta yaptığı bütün müzeler, tesisler yargının Antalya halkı lehine verdiği karardan sonradır. O gün orada çadır kuranlar, ayağa kalkanlar, mahkemeye gidenler zaten Dokuma'nın bu şekilde korunması, halkın elinde kalması için mücadele etti. Bu mücadelenin bütün onuru onlara aittir. Halk için, halkın malı için, Antalya için mücadele eden herkesin Dokuma'da payı vardır. Onların adını sildirmeyiz. Bu onurlu mücadelenin terini yerde bırakmayız. Dokuma yalancıların, arkadan iş çevirenlerin değil, halkındır ve halkın kalacaktır.

NE OLMUŞTU?

Kapatılan Dokuma Fabrikası 488 dönüm arazisiyle birlikte özelleştirme kapsamına alındı. Ancak kamuoyu baskısı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın geri adım atmasına neden oldu ve alan ‘kent parkı’ ve ‘iş merkezi’ yapılması kaydıyla AKP'li Kepez Belediyesi’ne devredildi. Fakat fabrika ve alanı AKP'li Belediye tarafından bir Hollanda firmasına 49 yıllığına tahsis edilince kentteki sivil toplum örgütleri Dokuma Çalışma Grubu adıyla biraraya geldi ‘Dokuma’ya Dokunma’ adı altında uzun bir mücadele süreci başladı. Fabrika önünde çadırlı eylemlere kadar uzanan mücadelenin hukuk ayağı sivil toplum örgütleri için zaferle sonuçlandı ve Kepez Belediyesi’nin tahsisi iptal edildi.