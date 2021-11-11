Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi atık su ve atılan çöpler nedeniyle tehlike altında

Antalya'nın Kaş ilçesinde bulunan Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi atık su ve atılan çöpler nedeniyle tehlike altında. Bölgeye dökülen atık suları ve atılan çöpleri cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Tarım Orman Hayvancılık ve Çevre Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası Başkanı Şükrü Durmuş, "Maalesef burası Özel Çevre Koruma Alanı olmasına rağmen bu tür uygulamanın yapılması kabul edilemez. . Bu bir vahşettir." dedi.

Sozcu.com.tr

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Daha önce, 2 bin 168 kamyon kum çalındığı iddiasıyla gündeme gelen Antalya’nın Kaş ilçesinde bulunan Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi bu kez de atık su ve atılan çöpler nedeniyle tehlike altında.

“BU BİR VAHŞETTİR”

Bölgeye atılan çöpleri cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Tarım Orman Hayvancılık ve Çevre Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası Başkanı Şükrü Durmuş şöyle konuştu:

* Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi’ne gelişi güzel sera atıklarını döküyorlar. Özel Koruma Bölgesi’ne hiç bir şekilde çöp depolanamaz. Buradaki atıkların hemen hemen tamamı plastik atıklardır. Bu plastik atıkların doğada çözülmesinin çok zor olduğu bilinmektedir. Yüzlerce yıl bu şekilde kalabilir. Bu bir vahşettir.

* Vidanjörlerle bölgeye foseptik suyu, yani arıtmaya gitmeden pis suları buraya boşaltılıyor. Burada her türlü çöpü görebilirsiniz. Maalesef burası Özel Çevre Koruma Alanı olmasına rağmen bu tür uygulamanın yapılması kabul edilemez. Bu vahşeti hep birlikte ne yazık ki görüyoruz.

Patara Bölgesi, 8.01.1990 tarih, 90/77 sayılı bakanlar kurulu kararıyla “Özel Çevre Koruma (ÖÇK)” bölgesi ilan edilmişti.

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