Pazar esnafı yasağa dayanamadı, ‘faturaları ödeyemiyoruz’ diyerek tezgah açtı

Hatay'ın Defne ilçesinde artan vakalara karşın tedbir amacıyla tezgah kurması yasaklanan sosyete pazarı esnafı artık tezgah açmak istiyor.

Ödenmemiş kredileri olduğunu, geçinemediklerini belirten pazar esnafı, ilçede azalan vakalarla birlikte kendileri için uygulanan yasağın sona erdirilmesini istiyor.

Pazar esnafı pazar yerine gelip tezgah açmak istedi. Ancak zabıta ve polis buna izin vermedi. Bir süre tansiyonun yükseldiği pazar alanında tezgah açan esnaf da ürünlerini toplamak zorunda kaldı.

“AVM’LER AÇIK AMA BİZE YASAK VAR, KREDİ BORCUMUZ VAR, PARAMIZ YOK”

Pazar esnafından biri elindeki faturaları göstererek şunları söyledi:

* Her yerin açık olmasına rağmen buranın kapalı kalması haksızlık. Burası kapalı kalacak ama ödemelerimiz devam ediyor.

* Buradaki herkesin kredi borcu var ve ödeyemiyoruz. Hiçbir şeyi ötelemediler. Buradaki herkes bu yasak sebebiyle 3 ay oturmuş durumda.

* Çocuklarımız var. Bu ailelerin geçimi nasıl sağlanacak? 800 küsur lira fatura ödedim, eğer tezgah açamazsam faturalarımı nasıl öderim?

“ARTIK YAŞAYAMIYORUZ”

Bir diğer esnaf da şöyle konuştu:

* Bu iki vicdanlılık ve haksızlık. Üç aydır size saygı gösterdik ancak artık yaşayamıyoruz. Bütün ilçelerde pazarlar açıldı.

* Bu ilçede de vakalar düştü, paramız kalmadı, çoluk çocuğumuz var artık para kazanmak istiyoruz.

* 15 Şubat'ta normalleşmeyi, okulların açılmasını konuşuyoruz ama daha pazar açamıyoruz. 30 yıllık esnafım böyle bir uygulama görmedim.

* Kışlık mallarımız ellerimizde kaldı satamadık. AVM'ler dahi açık ama bize yasak var. Virüs sadece pazarda mı var?

“YARDIM İSTEMİYORUZ SADECE İŞİMİZİ YAPABİLMEK İSTİYORUZ”

İlçe Hıfzıssıhha Kurul kararına tepki gösteren bir diğer pazar esnafı şöyle konuştu:

* Kışlık mallarımız ellerimizde kaldı, mağduruz. Cebimde param yok, şu an elektriğim kesilmiş durumda.

* Hep kredi kartına yükleniyorum. Geçinemiyoruz. Yardım istemiyoruz sadece işimizi yapabilmek istiyoruz.

* Vakalar zaten azaldı, önlemimizi alarak tezgah açmak istiyoruz. Sadece bu pazar için uygulanan yasağın kaldırılmasını istiyoruz.

* Pazar yerine de zabıtalar görevlendirilip kurallara uyulması sağlanabilir. Biz esnaf olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız.

UYGUN TARİH İÇİN SÖZ VERİLDİ

Daha sonra devreye giren ilçe belediyesinden bir yetkili, pazar esnafının talebinin ilçe kaymakamına iletmek için söz verdi.

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