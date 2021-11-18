Pazarcılar ile hurdacıların bıçaklı, baltalı jeneratör kavgası: 4 yaralı

İstanbul Bağcılar'da pazarcılar ile jeneratörlerini almakla suçladıkları hurdacılar arasında bıçaklı baltalı kavga çıktı. Çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

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Olay, saat 21.00 sıralarında 15 Temmuz Mahallesi 1418. Sokak’ta meydana geldi. İddialara göre pazarcılar, kendilerine ait olan jeneratörü gördükleri hurdacıların oturduğu sokağa yakınlarını da yanlarına alarak geldi.

Sokakta karşılaşan hurdacılar ile pazarcılar birbirlerine balta ve bıçakla saldırdı. Kavga sonucunda 4 kişi yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekiplerinin olaya müdahale etmesinin ardından yaralanan 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis olay ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı. DHA

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