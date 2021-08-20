PCR testi tiyatro, konser ve sinemalarda zorunlu mu oldu?

Vaka sayılarının yükselmesi ve salgının kontrol altında tutulabilmesi için Kabine Toplantısı yeni kararları açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız" ifadelerini kullandı.

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Artan corona vakaları nedeniyle kabine toplantısında yeni kararlar alındı. Alınan kararlar arasında en dikkat çekenlerden biri de PCR testi oldu. Buna göre PCR testi tiyatro, konser ve sinemalarda zorunlu getirilecek.

PCR TESTİ TİYATRO, KONSER VE SİNEMALARDA ZORUNLU MU OLDU?

Aşı yaptırmayanlarla ilgili de yeni bir uygulamaya gidileceğini duyuran Erdoğan, “Uçak ve şehirlerarası otobüs yolculuğu, konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız” ifadelerini kullandı.

SALGIN AÇIKLAMASI

Türkiye’nin COVİD-19 salgınına karşı verdiği mücadeleyi anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin bu sınavı başarı ile yürüttüğünü belirtti. Erdoğan, üretimde teşviki artırdıklarını, istihdamda ise ciddi bir sıçrama yaptıklarını belirterek, Türkiye’nin aşı tedariki noktasında da oldukça iyi noktada olduğunun altını çizdi.