Pençe-Yıldırım bölgesinde 3 askerimiz şehit oldu

Irak kuzeyinde Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde üç askerimiz şehit oldu, yedi askerimiz yaralandı. Hedefler vurulurken, altı terörist etkisiz hale getirildi.

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Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

– Irak kuzeyi Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde, 09 Aralık 2021 tarihinde, teröristler tarafından yapılan saldırı sonucunda üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bölgede tespit edilen hedefler hava harekatı ile isabetle vurulmuş, bölgede ilk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

– Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak! Kahraman komandolarımız teröristlerin inlerini yerle bir etmek için operasyonlara devam ediyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, değerli ailelerine başsağlığı ve sabır dileriz.

Şehit düşen askerlerden ikisinin kimliği belli oldu. 29 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı’nın Denizli'de yaşayan ailesi haberi Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu, Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Değirmenci ve askeri yetkililerden aldı. Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı (29) şehit düştü.

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