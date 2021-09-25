Petrol atıklarının ardından şimdi de ‘su canavarı’ alarmı! Sahilde korkutan görüntü

Hatay'ın Samandağ ilçesini petrol atıklarının ardından bu kez de 'su canavarı' olarak da bilinen 'su sümbülleri' kapladı. Suriye'den gelen Asi Nehri'nin sürüklediği su sümbülleri ilçesindeki 14 kilometrelik sahili istila etti. Sahile giden vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şoke olurken büyükşehir ekipleri korkutan manzara sonrası harekete geçti.

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Dünyanın uzun sahillerinden olan 14 kilometrelik Samandağ kıyı şeridinin 6 kilometresi Asi nehrinden gelen su Sümbülleri ile doldu.

Sahilin bir çok yerini kaplayan su sümbülleri, kıyı şeridini yürüyemeyecek hale getirirken Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından sahilde traktör ile temizlik çalışmaları başladı.

“SAHİLE GELDİĞİMİZ ZAMAN ŞOK OLDUK”

Yüzmek için sahile gelen Yeşim Kavuk, “Sahile geldiğimiz zaman şok olduk. Bu kadar yoğun olduğunu görünce üzüldüm. Umarım en kısa zamanda temizlenir. Hiç iç açıcı bir manzara değil, rahat bir şekilde yüzemiyoruz, denize giremedim” dedi.

CANLI YAŞAMI TEHDİT EDİYOR

İstilacı bir tür olan su sümbüllerinin nehirdeki canlı yaşamını tehdit ettiği belirtildi.

KIYI PETROL ATIKLARIYLA DOLMUŞTU

Öte yandan İlçede daha önce de petrol atıkları büyük sorun yaratmıştı. Suriye'nin Banyas kentindeki elektrik santralinden denize karışan 15 bin tonluk petrol önce Kıbrıs açıklarına sonra da Hatay'ın Samandağ sahillerine vurmuştu.

Petrol atıklarının temizlenmesi için Hatay Büyükşehir Belediyesi ile Sahil Güvenlik ekipleri ve Nene Hatun gemisi çalışma başlatmıştı. İHA

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