‘Petrol bulduk Lozan yüzünden çıkaramadık’ diyen AKP’li başkana TPAO’dan yalanlama

AKP’li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, geçtiğimiz günlerde söylediği “Şuhut’ta 15 yıl önce petrol bulundu, Lozan nedeniyle üzeri betonla kapatıldı” sözlerine Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürlüğü’nden yalanlama geldi.

Müslüm EVCİ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

AKP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, geçtiğimiz günlerde bir okulda katıldığı programda 15 yıl önce Şuhut ilçesi Kayabelen Köyü'nde gravite değeri çok yüksek petrol bulunduğunu, bu petrolün Lozan Antlaşması nedeniyle çıkaramadığımızı ve üzerinin 25 tonluk betonla kapatıldığını söylemişti.

İDDİALARI CİMER'E SORDU

CHP eksi Çay İlçe Başkan Yardımcısı Candar Can, AKP'li Zeybek'in açıklamalarının ardından konuyu Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden yetkililere sordu.

“İLGİLİ ALANDA HERHANGİ BİR KEŞİF SÖZ KONUSU DEĞİL”

CİMER üzerinden 16 Aralık'ta sorulan sorulara yine CİMER üzerinden Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü yanıt verdi. AKP'li başkanı yalanlayan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü “İlgili alanda özel petrol şirketleri tarafından da herhangi bir petrol keşfi söz konusu değildir. Kazılan her arama kuyusunun sondajı sonrasında kuyu dibinden olası gelebilecek zararlı gazların neden olacağı sorunların önlenmesi için kuyular güvenlik amacıyla betonlanmaktadır” yanıtını verdi.

“LOZAN'DA HERHANGİ BİR GİZLİ MADDE YOK”

AKP'li başkanın Lozan Antlaşması nedeniyle petrolün çıkartılamadığına yönelik iddialarına ilişkin ise, “Lozan Antlaşması'nda ülkemizde kanuna göre ruhsatlandırılan alanlarda bulunan hidrokarbonların üretilmeden kapatılması yönünde herhangi bir gizli madde bulunmamaktadır” denildi.

AKP'Lİ ZEYBEK NE DEMİŞTİ?

AKP'li Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

“Şuhut Kayabelen Köyümüz var. Bundan 15 yıl önceydi. 5-6 tane sondaj yapıldı. Burada gravite değeri çok yüksek petrol bulundu. Ama anlaşmalar neticesinde çıkarıp işletemiyorsun. Ben şu anda kapalı olan bir beton firmasının müdürü her birine 25'er tonluk kapak yaparak üzerlerini örttük dedi. İnşallah tüm dünyanın çırpınışı 2023'ü bu ülkeye, bu ülkeyi seven insanlara yaşatmayalım tek mücadeleleri bu. Yoksa Tayyip başta kalmış, AK Parti iktidar kalmış onların umurunda değil. Okulunuzu tebrik ediyorum. Yedek parça üretir hale geldiniz. Türk insanına güvendiğiniz zaman üstesinden gelemeyeceğiniz bir şey yok”

İlginizi Çekebilir AKP'li vekil Erdoğan'ın övdüğü marketi eleştirdi

İlginizi Çekebilir AKP'nin kalesinde acı tablo! Yerli kapatıyor, Suriyeli açıyor