Pitbull cinsi köpek 13 yaşındaki çocuğa saldırdı

Denizli’de sahibi tarafından serbest bırakılan pitbull cinsi köpek 13 yaşındaki İranlı Armin Darban Jafeti’ye saldırdı. Bacağından ısırılan çocuk hastaneye kaldırılırken köpeğin sahibi gözaltına alındı.

Selami AYDIN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay, Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Zeytinköy Mahallesinde meydana geldi. Kozlupınar Caddesinde dün akşam saatlerinde evine gitmek isteyen 13 yaşındaki İran uyruklu Armin Darban Jafeti'ye sahibi tarafından tasması çıkarılarak serbest bırakılan pitbull cinsi köpek saldırdı.

Sağ bacağından ısırılan Jafeti'ye çevredekiler yardım etti. Olay yerine gelen ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan ve hayati tehlikesi bulunmayan Jafeti, ayakta yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

PİTBULL'UN SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında pitbull köpek Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ekibi tarafından götürüldü. Polis ekipleri de köpeğin sahibi İran uyruklu Amın Mohammad Hosseın (24) gözaltına aldı.

Armin Darban Jafeti, evine gitmek için caddeye girdiği sırada başı boş köpeğin önce kedilere sonrada kendisine saldırdığını, bacağından ısırdığını ve çok korktuğunu söyledi.

Pitbull'un sahibi Hosseın ise, köpeğinin bağlı olduğunu ancak tasmasını kopardığını iddia etti. Jafeti'nin ailesi köpeğin sahibinden şikayetçi oldu.

İlginizi Çekebilir Pitbulların saldırdığı Asiye'ye en kısa sürede doku nakli yapılacak

İlginizi Çekebilir Pitbull yasak mı? Pitbull besleme cezası var mı?